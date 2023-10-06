С детства учат убивать русских: "Кавказская пленница" Варлей выдала дичь о Донбассе

Легендарная советская актриса Наталья Варлей, которая прославилась несколько десятилетий назад в комедии "Кавказская пленница", выдала порцию пропагандистского бреда по поводу того, что происходит на оккупированном Донбассе.
По словам россиянки, в Донецке она встретила некую девушку, которая якобы готова умереть за Россию ‒ после того, как в 2014 году ее "заставляли разговаривать на мове".
Чтобы оправдать войну, Варлей прибегает к вовсе уж несусветной лжи.
"А то, что 8 лет они [украинцы ‒ Главред] лупили сограждан, но при этом русских. [Убивать русских – Главред] так у них маленькие дети говорят. Это воспитывается с детства и это страшно", – не моргнув глазом, сказала она.
Пропагандистка якобы встретила каких-то мифических "российских украинцев", которых 8 лет "лупили".
Напомним, ранее голливудский актер и режиссер Шон Пенн представил трейлер фильма об Украине. В документалке с громким названием показаны кадры событий 2013-2014 годов, полномасштабной войны и ее последствий.
Также украинский актер Назар Заднепровский, звезда сериала "Великі Вуйки" рассказал, почему Оксана Байрак сбежала в РФ, хотя на собственном опыте прочувствовала все прелести "русского мира" во время полномасштабной войны.
Другие новости:
- "Рома, извини, у меня самолет": Хлывнюк высмеял вокалиста "Зверей", который пел для оккупантов
- "Ягодицы показать, что ли": Алексей Панин на коленях пополз к российской границе
- В Израиле добились отмены гастролей российского театра "Ленком"