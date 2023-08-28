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Звезда Великих Вуйків рассказал, почему Оксана Байрак сбежала в РФ

Анна Подгорная
28 августа 2023, 16:01 обновлено 28 августа, 16:01
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Назар Заднепровский убежден, что с режиссером злую шутку сыграла ее "болезненная самовлюбленность".
Оксана Байрак, Назар Заднепровский
Назар Заднепровский высказался про побег Оксаны Байрак в РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, instagram.com/ksanabayrak

Режиссер Оксана Байрак на момент начала полномасштабной войны в Украине находилась в Одессе, где жила последние годы. Но даже тревоги и ракетные обстрелы страны-агрессора, от которых ей приходилось прятаться в убежищах, не убедили ее отказаться от нарративов про "братские народы".

Не удивительно, что недавно Байрак перебралась в рф, откуда продолжает огрызаться на замечания о ее пророссийских убеждениях, и общаться с артистами-путинистами.

Что же толкает режиссера на подобное поведение? Украинский актер Назар Заднепровский предположил в интервью для Олеси Бацман, что единственное, что движет Байрак, это ее огромное эго, которое в Украине отказываются подпитывать.

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"Она самовлюбленная, у нее до болезненности самовлюбленная личность. Возможно, ее здесь что-то прижало, приперло, и не так ей все. Россия давала ей деньги, к ней здесь московские звезды прилетали, снимались у нее. Она была кто-то. После того, как ей прекратили московские деньги давать, прекратили у нее сниматься московские звезды, то она перестала кем-то быть. Она там чувствует себя кем-то, но ради этого нужно было предать Родину", - рассуждает артист. Также он отметил, что такой образ мысли ему совершенно непонятен - ради призрачной славы становиться предателем.

Напомним, еще до полномасштабной войны в Украине Оксана Байрак вступилась за Снежану Егорову, которая поддержала Путина. Ее режиссер считает здравомыслящим человеком, а остальных - гиенами.

Позже о предательстве Байрак публично высказалась украинская актриса, звезда сериала "Крепостная", Наталка Денисенко. Между ней и режиссером состоялся неприятный разговор.

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