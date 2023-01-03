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Второй сезон "Уэнсдей" может "уйти" с Netflix: где смотреть

3 января 2023, 21:31
Стриминговой платформе предстоит побороться за сериал с Дженни Ортега - "Уэнсдей".
Уэнсдей
Уэнсдей / imdb.com

Нашумевший сериал "Уэнсдей" рискует покинуть стриминговую платформу Netflix.

Популярный сериал, в котором Дженна Ортега играет Уэнсдей Аддамс, вышел на Netflix в ноябре прошлого года. Это стало огромным хитом для потокового гиганта. Лента обошла "Очень странные дела" и набрала наибольшее количество просмотров за одну неделю среди англоязычных сериалов на Netflix, набрав более 400 миллионов часов за одну неделю, пишет The Independent.

Поклонники высоко оценили сценарий сериала и игру Ортеги в роли угрюмого подростка, и многие с нетерпением ждут второго сезона.

Однако, несмотря на огромный успех, Netflix еще не продлил "Уэнсдей" на второй сезон. Популярность шоу почти гарантирует, что это произойдет, но вопрос в том, где?

Netflix будет стремиться сохранить "Уэнсдей" на своей платформе, но у стримера может не быть выбора в этом вопросе, поскольку сериал является продуктом Metro-Goldwyn-Mayer (MGM).

Как сообщал Deadline в прошлом году, Amazon и MGM завершили слияние на сумму 8,5 млрд долларов, что означает, что права на сериал могут уйти вместе с ним.

Это означает, что премьера второго сезона может состояться на стриминговом гиганте Amazon Prime Video, а не на Netflix.

Конечно, это не бесспорно. Netflix может заключить сделку с Amazon, чтобы продолжить показ популярного сериала.

Напомним, ранее американская актриса Дженна Ортега стала настоящим кинооткрытием в конце 2022 года - она сыграла главную роль в сериале Уэнздей, который посвящен приключениям Уэнздей Аддамс в ее подростковые годы.

Сейчас Ортега приковывает к себе всеобщее внимание - актриса с радостью делится подробностями о съемках в сериале, и о том, как вживалась в свою героиню.

В частности артистка отмечает - множество диалогов на экране так и не прозвучали, ведь у нее была свобода решать, стоит ли Уэнздей говорить какую-либо реплику. Больше всего ей запомнилась та, от которой она отказалась в 4 эпизоде сериала - серии, с танцем Уэнздей, которая стала едва ли не более популярной, чем сам сериал.

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Дженна Ортега
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