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Встретили 14 февраля абсолютно голыми: Эмили Ратаковски подтвердила роман с известным комиком

16 февраля 2023, 21:01
Ратаковски сняла любовника в чем мать родила, при этом сама забыла надеть трусики, и попала в кадр.
Эрик Андре, Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски завела роман с комиком Эриком Андре / instagram.com/ericfuckingandre, instagram.com/emrata

В июле 2022 года Эмили Ратаковски рассталась с своим супругом - актером и серийным изменщиком Себастьяном Бир-Макклардом. С тех пор одной из красивейших моделей на планете приписывали романы с различными звездными холостяками. В кандидаты на любовники Ратаковски даже затесался Брэд Питт, но эти слухи были быстро опровергнуты.

Тем не менее Эмили все же не долго наслаждалась холостяцкой жизнью. На День святого Валентина стало известно, с кем красотка состоит в отношениях. Счастливчиком, который имеет возможность коротать дни и ночи в компании Ратаковски, оказался американский комик, актер и телеведущий Эрик Андре.

39-летний артист создал себе имя предельно откровенного человека, его пародии и шутки часто пересекают рамки приличия, к тому же он, как и Ратаковски, может без смущения раздеться при любых условиях.

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Впрочем, именно это влюбленная парочка и сделала: 14 февраля на странице Андре в Instagram появились фото, на которых Ратаковски сняла их вместе - модель позирует в одном бюстгальтере без трусиков, а комик и вовсе лежит на диване в костюме Адама. Свои интимные части Андре прикрыл эмодзи сердечка.

"Всех с Днем святого Валентина!" - поздравил комик поклонников от себя и своей спутницы.

Обнаженные фотографии эпатажной парочки можно увидеть здесь.

Ранее украинский экстрасенс Максим Гордеев раскрыл личность своей второй половинки - ведун признался, что знаком с ней практически двадцать лет, за которые они вместе пережили множество взлетов и падений.

Также завесу тайны о своем избраннике приоткрыла певица и продюсер Наталья Могилевская - новую любовь артистка встретила во время полномасштабной войны в Украине.

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