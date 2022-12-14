"Все закончилось самоубийством": первый муж Заворотнюк рассказал о болезни актрисы

Олаф Шварцкопф поделился своими соображениями относительно причин болезни Анастасии Заворотнюк.

Первый муж Заворотнюк рассказал о болезни актрисы / Telegram

Актриса Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется с опухолью мозга, а подробности о ее состоянии родные предпочитают скрывать от публики.

Ее первый супруг, Олаф Шварцкопф, все еще вспоминает о ней с теплом. Он признался, что в последний раз виделся с Заворотнюк в 1995 году во время оформления развода, но знает о ее жизни достаточно много, пишут росСМИ.

Олаф очень хотел бы поддержать экс-возлюбленную, но звонить ей опасается.

С журналистами Шварцкопф поделился своими соображениями относительно причин болезни Заворотнюк. По его словам, ЭКО было слишком опасной процедурой для звезды.

"Я так говорю, потому что знаю, что в возникновении рака играет роль и генетика, а у Насти дедушка болел онкологией. У него были жуткие боли, он не выдержал мучений и покончил с собой. Я искренне желаю ей выздоровления и встретить Новый год в кругу родных в хорошем расположении духа. Она все равно для меня остается очень дорогим человеком", - заявил бизнесмен.

Напомним, дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, резко отреагировала на вопрос о своей младшей сестре, которую актриса родила несколько лет назад от российского фигуриста Петра Чернышева.

В частности, один из подписчиков спросил, не считает ли Анна Заворотнюк свою младшую сестру Милу виновной в болезни актрисы.

Также сообщалось, что дочь онкологической больной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна неожиданно сменила имидж и стала невероятно похожей на свою больную маму.

Соответствующей публикацией молодая женщина поделилась на своей странице в Instagram. Девушка кардинально изменила цвет волос и ее подписчики обратили внимание на то, что она стала очень похожа на свою болеющую мать.

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