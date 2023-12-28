Все-таки увеличивает: Надя Дорофеева показала бьюти-трюк для губ

Привлекательная внешность требует изобретательности, и певица решила не держать свои секреты в тайне.

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Надя Дорофеева показала лайфхак, как увеличить губы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Внешним видом украинской певицы Нади Дорофеевой восхищаются миллионы ее поклонников. Примерно столько же хейтеров ежедневного критикуют артистку. К счастью, Додо мастерски превращает их негатив в нечто полезное.

К примеру, слухи о том, что от природы пухлые губы Нади - результат пластических или косметических процедур, певица решила адаптировать. На своей странице в Instagram она показала лайфхак, которым регулярно пользуется сама, чтобы сделать губы визуально больше и выразительней.

Дорофеева записала короткий видеоурок, в котором объяснила, как создать эффект полных губ: карандашом темного оттенка она делает контур, более светлыми - закрашивает губы. За счет импровизированного градиента получается необходимый визуальный эффект.

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Конечно, артистка не упустила возможность подколоть тех, кто поливает ее хейтом. Свой ролик она подписала: "Раскрываю свой самый большой секрет: я увеличиваю губи... При помощи карандашей!"

Смотрите видео с бьюти-советом от Дорофеевой:

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