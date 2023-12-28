Синдром Ани Лорак: почему могли разойтись Реус и Налчаджиоглу

Через четыре месяца после брака между молодоженами пробежала черная кошка. Инсайдер рассказал, какое отношение к этому могла иметь Ани Лорак.

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Мурат Налчаджиоглу и Лилия Реус - инсайдер рассказал вероятную причину расставания / коллаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу был женат на певице украинского происхождения Ани Лорак с 2009 по 2019 годы. Развод пары казался внезапным для прессы, причины расставания бывшие супруги так и не назвали, хотя артистка и намекала, что верность мужа была далека от безупречной.

Источник из близкого окружения Мурата рассказал Oboz.ua, что могло подтолкнуть его брак с Лорак к обрыву, и как это повлияло на отношения бизнесмена с новой супругой, украинской визажисткой Лилией Реус.

Так не последнюю роль в неудачах обоих браков Налчаджиоглу сыграла его семья, утверждает инсайдер. К женщинам Мурата никогда не относились серьезно - Лорак они откровенно пренебрегали, а с Реус даже не стали знакомиться (Лилия состояла с Муратом три года в романтических отношениях и 4 месяца в браке - прим. редактора).

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"Родители Мурата никогда не воспринимали Лорак серьезно и даже не считали ее женой сына. Они относились к ней как к игрушке, с которой не скучно, потому что звезда и при деньгах", - отмечает информатор.

Кроме того Налчаджиоглу, вероятно, все еще обращается за финансовой поддержкой к своей семье. Сам бизнесмен с легкостью зарабатывает деньги, но копить и приумножать их ему не удается. "Он умеет находить влиятельных друзей из высшего света с большими деньгами. Входит в элитную тусовку в Турции за счет родителей, которые немного выше среднего класса. Мурат умеет зарабатывать, но не умеет масштабировать заработки и накапливать. Семья Мурата имеет деньги, а сам Мурат зарабатывает чисто на "потусить", - рассказал источник.

Вероятно, гордые украинки были недовольны такой атмосферой в семье, что могло повлечь раскол в отношениях с Налчаджиоглу.

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