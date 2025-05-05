Все серьезно: Том Круз закрутил роман с бывшей Бена Аффлека

Ана де Армас младше своего избранника на 25 лет.

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Том Круз личная жизнь - у актера роман с Аной де Армас / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Появилось новое подтверждение романа между Аной де Армас и Томом Крузом

Инсайдер рассказал, чем актер привлекает молодую звезду

Американский актер Том Круз и кубино-испанская актриса Ана де Армас спровоцировали слухи о романтических отношениях в феврале 2025 года. Теперь они практически не оставили поклонникам пространства для сомнений: артисты действительно пара.

Издание Daily Mail опубликовало серию кадров с Томом и Аной в Лондоне, которые, как утверждается, были сняты в конце апреля - за несколько дней до Дня рождения де Армас. Пару запечатлели на вертолетной площадке - они вместе вышли из транспорта и вместе удалились в неизвестном направлении.

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В Сети предполагают, что, раз актеры стали менее тщательно скрывать свои отношения, значит есть причины полагать, что 14 мая, когда на Каннском кинофестивале будет представлена очередная часть "Миссии невыполнимой" с Томом Крузом в главной роли, пара совершит свой первый совместный выход в свет.

Tom Cruise and Ana de Armas love affair is CONFIRMED in intimate new photos as insiders spill on his big next step... with the approval of an A-list ex https://t.co/Aiy8F1os4q — Daily Mail US (@DailyMail) April 30, 2025

Инсайдеры сообщают, что Ана де Армас очень довольна романом с Томом Крузом: 37-летнюю звезду не пугает 25-летняя разница в возрасте, ведь она всегда предпочитала мужчин постарше, они имеют схожие взгляды и ценности. "С Томом Ана чувствует себя в безопасности, и это очень важно для нее. Он вдумчивый и у него много охраны. Он никогда не подвергает ее риску и полностью заботится о ней, когда она в его компании. Армас не любит вечеринки, как и Круз. У Аны слабость к мужчинам постарше, и Том соответствует ее типажу", - добавил источник.

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TC at the Heliport with Ana de Armas. #TomCruisepic.twitter.com/1qoKf6abJ5 — Tom Cruise News (@TCNews62) March 15, 2025

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Кто такой Том Круз? Том Круз - американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" (1990, 1997, 2000), двукратный обладатель премии "Сатурн" (2002, 2022) и четырехкратный номинант на премию "Оскар", сообщает Википедия. Наиболее известные киноработы: "Магнолия", "Интервью с вампиром", "С широко закрытыми глазами", "Ванильное небо", серия фильмов "Миссия невыполнима" и дилогия "Топ Ган".

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