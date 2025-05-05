Все серьезно: Том Круз закрутил роман с бывшей Бена Аффлека

Кратко:
- Появилось новое подтверждение романа между Аной де Армас и Томом Крузом
- Инсайдер рассказал, чем актер привлекает молодую звезду
Американский актер Том Круз и кубино-испанская актриса Ана де Армас спровоцировали слухи о романтических отношениях в феврале 2025 года. Теперь они практически не оставили поклонникам пространства для сомнений: артисты действительно пара.
Издание Daily Mail опубликовало серию кадров с Томом и Аной в Лондоне, которые, как утверждается, были сняты в конце апреля - за несколько дней до Дня рождения де Армас. Пару запечатлели на вертолетной площадке - они вместе вышли из транспорта и вместе удалились в неизвестном направлении.
В Сети предполагают, что, раз актеры стали менее тщательно скрывать свои отношения, значит есть причины полагать, что 14 мая, когда на Каннском кинофестивале будет представлена очередная часть "Миссии невыполнимой" с Томом Крузом в главной роли, пара совершит свой первый совместный выход в свет.
Tom Cruise and Ana de Armas love affair is CONFIRMED in intimate new photos as insiders spill on his big next step... with the approval of an A-list ex https://t.co/Aiy8F1os4q— Daily Mail US (@DailyMail) April 30, 2025
Инсайдеры сообщают, что Ана де Армас очень довольна романом с Томом Крузом: 37-летнюю звезду не пугает 25-летняя разница в возрасте, ведь она всегда предпочитала мужчин постарше, они имеют схожие взгляды и ценности. "С Томом Ана чувствует себя в безопасности, и это очень важно для нее. Он вдумчивый и у него много охраны. Он никогда не подвергает ее риску и полностью заботится о ней, когда она в его компании. Армас не любит вечеринки, как и Круз. У Аны слабость к мужчинам постарше, и Том соответствует ее типажу", - добавил источник.
NEW— Tom Cruise News (@TCNews62) March 15, 2025
TC at the Heliport with Ana de Armas. #TomCruisepic.twitter.com/1qoKf6abJ5
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Голливуд - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что Брэд Питт сделал предложение Инес Де Рамон. 32-летняя подруга актера ждала этого более двух лет - положение усложнял его затянувшийся развод.
Также стало известно, что друг Украины, оскароносный актер, режиссер и общественный деятель Шон Пенн привез с фронта символическую татуировку после недавнего визита в нашу страну.
Читайте также:
- Еще один Уизли: звезда "Гарри Поттера" во второй раз стал отцом
- "Баффи" Сара Мишель Геллар раскрыла секрет 25-летних отношений с мужем-актером
- Гэри Олдмен впервые признался, почему уже 30 лет ему стыдно перед Деми Мур
Кто такой Том Круз?
Том Круз - американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" (1990, 1997, 2000), двукратный обладатель премии "Сатурн" (2002, 2022) и четырехкратный номинант на премию "Оскар", сообщает Википедия. Наиболее известные киноработы: "Магнолия", "Интервью с вампиром", "С широко закрытыми глазами", "Ванильное небо", серия фильмов "Миссия невыполнима" и дилогия "Топ Ган".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред