"Все с ними ясно": в России поставили крест на не поддержавших войну Ярмольнике и Хазанове

Артисты покинули РФ спустя месяц после начала войны.
Российский пропагандист Михаил Шахназаров, который поливает звезд грязью, высказался в адрес артистов Леонида Ярмольника и Геннадия Хазанова, которые уехали в Латвию.
Они до сих пор не озвучили свою позицию относительно вторжения РФ в Украину. По словам "журналиста", Хазанов и Ярмольник могут и вовсе не вернуться в Россию
"Хазанов в Латвии — в Юрмале. Не знает, вернется или нет. Говорит, что просто театр не работает. Его видят там мои друзья вместе с Ярмольником. Они все там. Их видели в компании тех, кто считает наш режим мордороватым", - заявил пропагандист.
По его словам, "все прекрасно понимают и знают позиции этих людей"
"Раз они промолчали и не нашли никаких слов — для меня все с ними ясно", - заявил Шахназаров.
Стоит отметить, что о побеге артистов из России стало известно еще в марте этого года.
Ранее мы сообщали, что продюсер-путинист Иосиф Пригожин, как и многие другие россияне, недоволен поддержкой Украины со стороны певицы Лаймы Вайкуле.
Пригожин считает, что артистка "плюет в колодец, из которого пила" — и ему не нравится, что так поступают с его страной.
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