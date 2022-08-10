"Все с ними ясно": в России поставили крест на не поддержавших войну Ярмольнике и Хазанове

Хазанов, Ярмольник / скриншот

Российский пропагандист Михаил Шахназаров, который поливает звезд грязью, высказался в адрес артистов Леонида Ярмольника и Геннадия Хазанова, которые уехали в Латвию.

Они до сих пор не озвучили свою позицию относительно вторжения РФ в Украину. По словам "журналиста", Хазанов и Ярмольник могут и вовсе не вернуться в Россию

"Хазанов в Латвии — в Юрмале. Не знает, вернется или нет. Говорит, что просто театр не работает. Его видят там мои друзья вместе с Ярмольником. Они все там. Их видели в компании тех, кто считает наш режим мордороватым", - заявил пропагандист.

По его словам, "все прекрасно понимают и знают позиции этих людей"

"Раз они промолчали и не нашли никаких слов — для меня все с ними ясно", - заявил Шахназаров.

Стоит отметить, что о побеге артистов из России стало известно еще в марте этого года.

Хазанов и Ярмольник покинули Россию / скриншот

Ранее мы сообщали, что продюсер-путинист Иосиф Пригожин, как и многие другие россияне, недоволен поддержкой Украины со стороны певицы Лаймы Вайкуле.

Пригожин считает, что артистка "плюет в колодец, из которого пила" — и ему не нравится, что так поступают с его страной.

Читайте также: