Дочь путиниста и генерального директора главной пропагандистской машины - Первого канала Константина Эрнста Александра, сообщила о тяжелом заболевании.
На своей странице в Instagram, который цитирует пропагандистские СМИ, женщина рассказала о том, какие мучения ей приходится проходить.
Она рассказала, что ей все лето пришлось сражаться за свою жизнь и здоровье.
В частности, она лежала в больнице Нью-Йорка, получала капельницы и проходила другие процедуры. Болезнь сказалась на всех органах и системах, и девушка не пренебрегала никакими методами лечения.
"Слезы и анализы крови, капельницы и букеты цветов, визиты мамы, посещение больницы, храма и бани, чтобы выпотеть дьявола… Регулярные боли и лихорадка… Дни, проведенные в постели со страхом, яростью и пустыми мыслями…", - рассказала она.
Дочь Александра появилась от гражданского брака Эрнста с театральным критиком Анной Силюнас. В этих отношениях Эрнст впервые стал отцом - на свет появилась дочь, которую назвали Александрой. Она так и носит фамилию отца, но на родине не живет, а наслаждается жизнью в США.
Напомним,