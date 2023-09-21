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Все лето боролась за жизнь: дочь путиниста Эрнста сообщила о тяжелом заболевании

Алена Кюпели
21 сентября 2023, 12:02 обновлено 21 сентября, 12:09
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Дочь путиниста и генерального директора главной пропагандистской машины - Первого канала Константина Эрнста Александра, сообщила о тяжелом заболевании.

На своей странице в Instagram, который цитирует пропагандистские СМИ, женщина рассказала о том, какие мучения ей приходится проходить.

Она рассказала, что ей все лето пришлось сражаться за свою жизнь и здоровье.

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В частности, она лежала в больнице Нью-Йорка, получала капельницы и проходила другие процедуры. Болезнь сказалась на всех органах и системах, и девушка не пренебрегала никакими методами лечения.

Дочь+Эрнст
Дочь+Эрнст / Instagram

"Слезы и анализы крови, капельницы и букеты цветов, визиты мамы, посещение больницы, храма и бани, чтобы выпотеть дьявола… Регулярные боли и лихорадка… Дни, проведенные в постели со страхом, яростью и пустыми мыслями…", - рассказала она.

Дочь Александра появилась от гражданского брака Эрнста с театральным критиком Анной Силюнас. В этих отношениях Эрнст впервые стал отцом - на свет появилась дочь, которую назвали Александрой. Она так и носит фамилию отца, но на родине не живет, а наслаждается жизнью в США.

Напомним,

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