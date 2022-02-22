"Все буде добре для кожного з нас": Океан Эльзы дали импровизированный концерт под открытым небом

Океан Эльзы дали концерт под открытым небом в поддержку украинского народа / t.me/okeanelzyofficial

22 февраля 2022 года Святослав Вакарчук вместе с группой Океан Эльзы устроил импровизированный концерт под открытым небом.

Группа в своем Telegram-канале оставила сообщение: "Сегодня в 15:00, если ты в Киеве, просто приходи на Пешеходно-Велосипедный мост. Океан Эльзы споет несколько песен, просто вместе с нами всеми. Мы здесь. Мы вместе. Мы сильны и едины!"

Вопреки ожиданию музыкантов, пришло множество зрителей, которые с энтузиазмом поддерживали любимых исполнителей. Никакой профессиональной аппаратуры и микрофонов - лишь гитары, сила голоса и жгучее желание поддержать Украину в это нелегкое для нее время.

Зрители пели вместе со Святославом Вакарчуком хиты, любимые и знакомые каждому украинцу.

Запись песни Эверест, исполненная на Пешеходно-Велосипедном мосту в Киеве, появилась на официальной cтранице Океана Эльзы в Instagram.

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Исполнение песни Все буде добре также быстро разлетелось по социальным сетям. Видеоролик, где Святослав Вакарчук спел свой легендарный хит вместе со слушателями опубликовало Суспільне:

Гурт "Океан Ельзи" спонтанно виступив на Пішохідно-велосипедному мосту в Києві "на знак об'єднання" pic.twitter.com/daz3k5TRKh — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ ? (@suspilne_news) February 22, 2022

После окончания концерта группа оставила своим фанатам сообщение:

"Сегодня утром, обсуждая между собой все события, у нас появилась идея просто выйти в Киеве на мост, как уличные музыканты, сыграть несколько песен под гитару. Почувствовали, что нужно показать всем: мы в этом всем вместе! Мы здесь, дома, мы продолжаем делать свое дело, быть сосредоточенными, четкими. Верим в каждого из нас и еще больше - в свою армию.

Спасибо всем, кто так быстро и неожиданно для нас самих сегодня был рядом.

Слава Украине!"

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