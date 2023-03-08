"Все божья роса": Макаревич поддержал грузинских протестующих и подколол пассивных россиян

Лидер Машины времени сравнил горячность грузинского народа с безразличной доверчивостью жителей РФ.

Андрей Макаревич поддержал грузинских протестующих / facebook.com/makarevichav

Российский музыкант, писатель, художник и лидер группы Машина времени Андрей Макаревич не оставил без внимания смелость грузинских протестующих, которые вышли на митинги после поддержки парламентом "закона об иностранных агентах".

Артист и сам в рф числится иноагентом, что регулярно становится предметом для шуток с его стороны. Однако Макаревича восхищает тот факт, что есть на земле люди, которые, в отличие от его соотечественников, не готовы глотать все, что им пытается "впарить" правительство.

На своей странице в Facebook, которая пользуется повышенным вниманием после открытой критики властей рф и переезда музыканта в Израиль, он поделился своими наблюдениями. В частности он отметил, что грузинский народ, известный своим "горячим" нравом, не побоялся выразить свое недовольство протестом.

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Их он противопоставил пассивным жителям рф, которые, по мнению Макаревича, являются живым воплощением присказки: "Хоть плюй в глаза, а он - божья роса", ведь они готовы смириться с любым варварством, которое им пытаются пропихнуть пропагандисты, как национальную идею.

Андрей Макаревич поддержал грузинских протестующих / facebook.com/makarevichav

Массовые протесты в Грузии из-за "российского закона"

Во вторник, 7 марта, в Грузии вспыхнули массовые протесты на фоне поддержки парламентом скандального законопроекта об "иноагентах". Для разгона протестующих использовались водометы и свето-шумовые гранаты.

Однако даже эти меры не остановили несогласных с законопроектом. 8 марта они вновь вышли на улицы с обещанием продолжать протесты, пока парламент не откажется от "российского закона".

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