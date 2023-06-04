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"Впервые за год обнял родных": танцор-воин Дикусар вышел на связь с поклонниками

Анна Подгорная
4 июня 2023, 11:40 обновлено 4 июня, 11:49
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Защитник Украины Дмитрий Дикусар попал домой после госпитализации, но уже вернулся в строй.
Дмитрий Дикусар
Дмитрий Дикусар рассказал про увольнение дома и возвраение на фронт / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

Украинский танцор и хореограф Дмитрий Дикусар вступил в ряды ВСУ 27 февраля 2022 года. С тех пор медиазвезда защищает нашу страну. В связи с этим в информационном пространстве он появляется крайне редко к огромной тревогу его поклонников.

Последний раз на связь воин выходил в конце января 2023 года. Сейчас он появился в социальных сетях, и сообщил, что впервые отправился увольнение "на гражданку", поделился впечатлениями об увиденном, и обратился к соотечественникам. Также он опубликовал на своей странице в Instagram фото, как выглядит сейчас.

Так Дикусар отметил, что мирная жизнь у него вызвала дискомфорт. Меж тем он благодарен тем, кто в тылу кропотливо работает над приближением победы Украины. Отметил он и тех, кто сейчас наживается на войне.

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"Недавно было увольнение на определенное время. Впервые за год обнял родных и поблагодарил Бога за это. Если честно, на гражданке почувствовал себя дискомфортно. Вернулся на службу. Живите, радуйтесь жизни, любимые украинцы, но не забывайте, какую цену за это заплатили и платят те, кто ценит вашу жизнь больше своей. И спасибо, что без устали помогаете Вооруженным Силам! Без вас, дорогие, мы бы не дождались обещанного вооружения! А наживающимся на этой кровавой войне хочу пожелать успеть потратить все… Украина есть и будет свободной!! Всех обнял!!" - написал воин.

Коллега Дмитрия Дикусара по паркету, танцор и хореограф Евгений Кот ранее сообщал, что защитника положили в больницу из-за сложного случая ангины. Вероятно, восстанавливаться Дикусара отправили домой к родным.

Дмитрий Дикусар
Дмитрий Дикусар рассказал про увольнение дома и возвраение на фронт / instagram.com/dikusar_dmitriy

Ранее стало известно, что лояльная к стране-агрессору украинская певица Maruv планирует вернуться в Украину после войны - она с мужем и ребенком разработала "безопасный план".

Также российский комик Максим Галкин, который признан в рф иноагентом из-за антивоенной позиции, впервые рассказал, как принимал решение покинуть страну-агрессора, и когда выезжал.

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