Впервые за 6 лет: экс-жена мэра Кличко вернулась в Украину

Певица, тренер по йоге и бывшая модель Наталья Егорова впервые с начала полномасштабной войны в Украине вернулась в родную страну. Уже многие годы она проживает в Германии, а последний раз в Украине она была еще в 2017 году.
В Киев бывшая жена мэра Кличко прибыла на поезде "Киев-Хелм" в составе делегации от немецкой благотворительной организации, которая помогает украинским детям. Об этом Наталья рассказала на своей странице в Instagram.
И хоть столица встретила ее снегом и морозом, она была очень счастлива вернуться домой. Егорова отметила, что ее ждет очень эмоциональное путешествие, и оказалась права - встречи со старыми друзьями, виды военного Киева и благотворительная работа сильно впечатлили ее.
Кроме того вечером Наталье пришлось услышать свою первую в жизни воздушную тревогу. Этот опыт она назвала малоприятным, но женщина ничуть не жалеет, что приехала в родную страну. Она спустилась в убежище при гостинице, в которой остановилась, к членам делегации, и старалась оставаться хладнокровной.
Ранее глава официального фан-клуба Олега Винника Валерия Барон показала, как сейчас выглядит певец, который в начале полномасштабной войны в Украине сбежал в Германию.
Также ведьма Мария Тихая рассказала, что Вера Брежнева не вернется к Константину Меладзе, который променял ее на другую. Сердце певицы якобы несвободно.
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