Впервые за 6 лет: экс-жена мэра Кличко вернулась в Украину

Наталья Егорова рассказала, как пережила свою первую в жизни воздушную тревогу, которая застала ее в гостинице.

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Наталья Егорова приехала в Киев / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalia_yegorova

Певица, тренер по йоге и бывшая модель Наталья Егорова впервые с начала полномасштабной войны в Украине вернулась в родную страну. Уже многие годы она проживает в Германии, а последний раз в Украине она была еще в 2017 году.

В Киев бывшая жена мэра Кличко прибыла на поезде "Киев-Хелм" в составе делегации от немецкой благотворительной организации, которая помогает украинским детям. Об этом Наталья рассказала на своей странице в Instagram.

И хоть столица встретила ее снегом и морозом, она была очень счастлива вернуться домой. Егорова отметила, что ее ждет очень эмоциональное путешествие, и оказалась права - встречи со старыми друзьями, виды военного Киева и благотворительная работа сильно впечатлили ее.

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Кроме того вечером Наталье пришлось услышать свою первую в жизни воздушную тревогу. Этот опыт она назвала малоприятным, но женщина ничуть не жалеет, что приехала в родную страну. Она спустилась в убежище при гостинице, в которой остановилась, к членам делегации, и старалась оставаться хладнокровной.

Наталья Егорова приехала в Киев / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalia_yegorova

Ранее глава официального фан-клуба Олега Винника Валерия Барон показала, как сейчас выглядит певец, который в начале полномасштабной войны в Украине сбежал в Германию.

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