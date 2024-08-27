Впервые за 19 лет: Андрей Губин появился на публике со своей девушкой - что с ним случилось

Андрей Губин впервые за 19 лет пришел на светское мероприятие и взял с собой девушку.

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Андрей Губин показался на людях / коллаж: Главред, фото: t.me/andrey_gubin

Российский певец Андрей Губин, который унизительно пошутил об Украине, появился на "Новой волне" с девушкой, но сидел с ней в разных рядах.

Как признался Губин российским пропагандистам, его возлюбленную никто не видел, чтобы не возникало лишних вопросов.

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"Девушка тоже была на концерте, но она сидела в другом ряду и ее никто не видел. Что могу сказать, красивая девушка, у нас других не бывает", - сказал певец.

Также он признался, что вместе с девушкой уже три года в отношениях и они не самые простые, но Губин очень заботится о спутнице.

"Родители должны радоваться, что я об их дочке так забочусь, для любой матери или отца это просто замечательно", - сказал певец.

Кто такой Андрей Губин? Андрей Губин — советский и российский эстрадный певец, композитор, музыкант, автор песен, музыкальный продюсер; Заслуженный артист Российской Федерации (2005).

В начале 2010-х ушёл со сцены, живёт на авторские гонорары, редко появляется на публике. В немногочисленных интервью утверждает, что записал несколько новых песен, опровергает слухи о своём злоупотреблении алкоголем.

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Напомним, ранее Андрей Губин появился в СМИ и рассказал о своем состоянии. Он также добавил, что собирается выезжать из России. Впрочем, российские СМИ в своем репертуаре, объяснили решение певца прогрессированием неврологического заболевания.

Еще в "нулевых" врачи поставили Андрею Губину диагноз – левосторонняя прозопалгия. Это неврологическая аномалия, из-за которой пациента мучают боли по всему телу.

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