Впервые за 19 лет: Андрей Губин появился на публике со своей девушкой - что с ним случилось

Российский певец Андрей Губин, который унизительно пошутил об Украине, появился на "Новой волне" с девушкой, но сидел с ней в разных рядах.
Как признался Губин российским пропагандистам, его возлюбленную никто не видел, чтобы не возникало лишних вопросов.
"Девушка тоже была на концерте, но она сидела в другом ряду и ее никто не видел. Что могу сказать, красивая девушка, у нас других не бывает", - сказал певец.
Также он признался, что вместе с девушкой уже три года в отношениях и они не самые простые, но Губин очень заботится о спутнице.
"Родители должны радоваться, что я об их дочке так забочусь, для любой матери или отца это просто замечательно", - сказал певец.
Кто такой Андрей Губин?
Андрей Губин — советский и российский эстрадный певец, композитор, музыкант, автор песен, музыкальный продюсер; Заслуженный артист Российской Федерации (2005).
В начале 2010-х ушёл со сцены, живёт на авторские гонорары, редко появляется на публике. В немногочисленных интервью утверждает, что записал несколько новых песен, опровергает слухи о своём злоупотреблении алкоголем.
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Напомним, ранее Андрей Губин появился в СМИ и рассказал о своем состоянии. Он также добавил, что собирается выезжать из России. Впрочем, российские СМИ в своем репертуаре, объяснили решение певца прогрессированием неврологического заболевания.
Еще в "нулевых" врачи поставили Андрею Губину диагноз – левосторонняя прозопалгия. Это неврологическая аномалия, из-за которой пациента мучают боли по всему телу.
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