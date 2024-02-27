В последнии дни все чаще стали ходить слухи о возвращении Аллы Пугачевой, а пропагандистские СМИ террористической РФ никак не могут успокоиться по этому поводу. Они убеждены, что Пугачева, которая открыто выступает против кровавого вторжения РФ в Украину, никому не нужна и ей уже не вернуть былую славу.
Как сообщалось, уже 1 марта должна состоятся премьера сборника песен, которые Пугачева исполняла на юбилейном концерте в 2019 году.
Известно, что когда осенью певица приезжала в Россию, она записала в студии новые треки, но они не попадут в альбом. Звукорежиссер Игорь Лалетин заявил, что их записали для личного пользования Примадонны.
РосСМИ попытались разузнать у директора артистки Елены Чупраковой о возвращении Пугачевой, но она ни подтвердила, ни опровергла данную информация.
"Я не буду давать никакие комментарии по этому поводу", - ответила Елена.
Добавим, на днях дочь Пугачевой певица Кристина Орбакайте приехала в страну на болотах РФ ради выступления в Санкт-Петербурге, которое состоится 3 марта.
Кто такая Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
Недавно муж Аллы Пугачевой Максим Галкин порадовал поклонников редким фото певицы. Артист показал Аллу, сидящую в кресле, выглядит она прекрасно и молодо.
А также подруга Аллы Пугачевой рассказала, что оказывается певица болеет с молодости неизлечимым заболеванием - подагрой.
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