Возвращение Пугачевой: директор певицы прокомментировала слухи

Директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова дала комментарий по поводу слухов о возвращение певицы с новым альбомом.

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Елена Чупракова дала комментарий о возвращении Пугачевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

В последнии дни все чаще стали ходить слухи о возвращении Аллы Пугачевой, а пропагандистские СМИ террористической РФ никак не могут успокоиться по этому поводу. Они убеждены, что Пугачева, которая открыто выступает против кровавого вторжения РФ в Украину, никому не нужна и ей уже не вернуть былую славу.

Как сообщалось, уже 1 марта должна состоятся премьера сборника песен, которые Пугачева исполняла на юбилейном концерте в 2019 году.

Известно, что когда осенью певица приезжала в Россию, она записала в студии новые треки, но они не попадут в альбом. Звукорежиссер Игорь Лалетин заявил, что их записали для личного пользования Примадонны.

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РосСМИ попытались разузнать у директора артистки Елены Чупраковой о возвращении Пугачевой, но она ни подтвердила, ни опровергла данную информация.

"Я не буду давать никакие комментарии по этому поводу", - ответила Елена.

Добавим, на днях дочь Пугачевой певица Кристина Орбакайте приехала в страну на болотах РФ ради выступления в Санкт-Петербурге, которое состоится 3 марта.

Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Недавно муж Аллы Пугачевой Максим Галкин порадовал поклонников редким фото певицы. Артист показал Аллу, сидящую в кресле, выглядит она прекрасно и молодо.

А также подруга Аллы Пугачевой рассказала, что оказывается певица болеет с молодости неизлечимым заболеванием - подагрой.

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