Возвращение Гандальфа: сэр Иэн Маккеллен удивил заявлением

Британский актер сэр Иэн Маккеллен, заявил, что продолжит свою актерскую карьеру даже после падения со сцены, которое случилось во время его выступления в Player Kings в лондонском Вест-Энде. Тогда актер сломал запястье и повредил один из позвонков.
Теперь же стало известно, что сэр Иен может снова исполнить роль Гендальфа в спин-офи серии по мотивам книг Джона Толкина "Властелин колец: Охота на Голлума".
Сэр Иен может снова исполнить роль Гендальфа в спин-офи серии по мотивам книг Джона Толкина "Властелин колец: Охота на Голлума".
В интервью для BBC Breakfast Маккелен отметил, что будет сниматься до тех пор, пока "ноги, легкие и разум будут работать". Также он хочет "взять остаток года в отпуск".
Напомним, Маккеллен знаменит ролью Гэндальфа во "Властелине колец", а новая часть должна выйти в 2026 году.
"Энтузиазм по поводу "Властелина колец" не собирается угасать", — отмечал сэр Иэн в одном из интервью.
Кто такой сэр Иэн Маккеллен?
Сэр Иэн Мюррей Маккеллен — британский актёр. Получил широкое признание как мастер шекспировского репертуара, после чего снискал мировую славу благодаря участию в крупнобюджетных международных кинопроектах (мутант Магнето в серии фильмов "Люди Икс", чародей Гэндальф в кинотрилогиях "Властелин колец" и "Хоббит"). BBC утверждает, что роли МакКеллена обеспечили ему место в числе главных английских актёров театра и кино. Будучи одним из ведущих актёров британской сцены, Маккеллен сыграл более чем в 70 театральных постановках и 60 фильмах.
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