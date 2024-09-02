Возвращение Гандальфа: сэр Иэн Маккеллен удивил заявлением

Сэр Иэн Маккеллен не хочет, чтобы его заменяли в фильме "Властелин колец".

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Сэр Иэн Маккеллен не собирается завершать карьеру / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ianmckellen/

Британский актер сэр Иэн Маккеллен, заявил, что продолжит свою актерскую карьеру даже после падения со сцены, которое случилось во время его выступления в Player Kings в лондонском Вест-Энде. Тогда актер сломал запястье и повредил один из позвонков.

Теперь же стало известно, что сэр Иен может снова исполнить роль Гендальфа в спин-офи серии по мотивам книг Джона Толкина "Властелин колец: Охота на Голлума".

Сэр Иен может снова исполнить роль Гендальфа в спин-офи серии по мотивам книг Джона Толкина "Властелин колец: Охота на Голлума".

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В интервью для BBC Breakfast Маккелен отметил, что будет сниматься до тех пор, пока "ноги, легкие и разум будут работать". Также он хочет "взять остаток года в отпуск".

Напомним, Маккеллен знаменит ролью Гэндальфа во "Властелине колец", а новая часть должна выйти в 2026 году.

"Энтузиазм по поводу "Властелина колец" не собирается угасать", — отмечал сэр Иэн в одном из интервью.

Кто такой сэр Иэн Маккеллен? Сэр Иэн Мюррей Маккеллен — британский актёр. Получил широкое признание как мастер шекспировского репертуара, после чего снискал мировую славу благодаря участию в крупнобюджетных международных кинопроектах (мутант Магнето в серии фильмов "Люди Икс", чародей Гэндальф в кинотрилогиях "Властелин колец" и "Хоббит"). BBC утверждает, что роли МакКеллена обеспечили ему место в числе главных английских актёров театра и кино. Будучи одним из ведущих актёров британской сцены, Маккеллен сыграл более чем в 70 театральных постановках и 60 фильмах.

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