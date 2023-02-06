Возомнила себя дивой: Любовь Успенская попиарилась на славе Аллы Пугачевой

Успенская не может прославится самостоятельно, поэтому ходит по пропагандистским каналам, поливая грязью тех, о ком она якобы не думает.

Любовь Успенская попыталась "укусить" Аллу Пугачеву за побег из РФ / instagram.com/uspenskayalubov_official, instagram.com/alla_orfey

68-летняя певица-предательница Любовь Успенская всегда была артисткой второго эшелона, и слава более успешных исполнителей не дает ей покоя. После отъезда Аллы Пугачевой из рф из-за несогласия с войной в Украине, "баба Люба" искренне надеется занять ее место.

При этом таланта Успенской все же не хватает, да и возраст уже не тот - кричащие, нарочито эротические сценические костюмы не спасают певицу, поэтому она не упускает случая сделать себе славу на пропагандистских каналах за счет Примадонны.

Так недавно запроданка на телевидении после недолгих уговоров высказалась о том, что думает о возвращении Аллы Пугачевой в рф. Успенская слукавила, дескать ее не волнует судьба бывшей коллеги.

"Я об этом вообще не думаю. Я думаю, только о том, чтобы был мир на земле. А те, кто переживают за Аллу Пугачеву - пусть едут к ней в гости и будут с ней рядом. А за что переживать?! Чего переживать?! Она переживает?!" - эмоционально выпалила Успенская.

Напомним, ранее дочь Любови Успенской, которая кардинально изменила свою внешность, показала пикантное фото. На своей страничке в Instagram по случаю своего дня рождения она опубликовала снимок в "голом" платье.

Не все поклонники Татьяны Плаксиной были в восторге от такого откровенного образа наследницы Любови Успенской.

Сама Любовь Успенская недавно удивила своим образом на одном из концертов. В частности, певица появилась практически в трусах и в высоких сапогах. Как бы она не хотела выглядеть молодо, двигается она как 70-летняя баба Люба. Телеграмм-паблики буквально взорвались ироническими комментариями по поводу голого образа певицы.

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