Артистка все пытается выглядеть моложе, но с каждым разом эти попытки выглядят все скуднее.

Любовь Успенская / соцсети

Жители террористической России не на шутку всполошились из-за внешнего вида их королевы шансона, предательницы Любови Успенской.

Оказалось, что 68-летняя исполнительница, которая родилась в Киеве, но поддерживает террористическую Россию, нередко прибегает к помощи фоторедакторов перед публикацией снимков.

По информации Informing.ru, накануне артистка со своей дочерью появилась на презентации нового телевизионного шоу под названием "Конфетка". В Сети появились кадры с программы.

На фотографиях видно, что предательница Успенская выглядит далеко не так идеально, как показывает на своей странице в Instagram. Для публикации в соцсетях Успенская проводит ретушь морщин, подтяжку овала лица. Фотографы с мероприятия же только изменяют цветокоррекцию.

Не лучше самой Успенской выглядит и ее дочь.

Любовь Успенская и ее дочь. Фото соцсетей

Напомним, ранее российская певица Лариса Долина, которая оказалась поклонницей диктатора Путина и выступила за войну в Украине, продолжает пытаться эпатировать публику, но с каждым годом это получается у нее все хуже и хуже.

Не так давно она похвасталась, что выглядит и чувствует себя на 35 лет, но признаки старения 67-летней артистке скрывать почти не удается.

В сети появилось фото, на котором видно лицо Долиной вблизи. В комментариях под снимком люди ужаснулись внешности артистки.

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