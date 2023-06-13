Возлюбленная Остапчука призналась, когда начался их роман: был ли шоумен в браке

Также известно, что сначала шоумен жил с возлюбленной в квартире, где Остапчук строил отношения с прежней женой, а потом все же пара уехала на арендованную.

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Как рассказала возлюбленная шоумена, они с Остапчуком уже девять месяцев вместе/ коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Новая избранница телеведущего, шоумена и актера Владимира Остапчука Екатерина Полтавская рассказала, когда начались их отношения. Информацию она раскрыла, когда общалась с фолловерами в Instagram.

Подписчики спросили у Екатерины Полтавской, как давно она в отношениях с Остапчуком. "Девятый месяц", – ответила девушка. То есть получается, что пара начала встречаться в октябре 2022 года. Именно тогда поползли слухи, что Остапчук оформил развод со своей второй супругой, нотариусом Кристиной Горняк.

Также известно, что сначала шоумен жил с новой возлюбленной в квартире, где Остапчук строил отношения с Горняк, а потом все же пара уехала на арендованную.

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Напомним, ранее британские таблоиды подтвердили расставание актрисы Меган Фокс и репера Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) - красотка якобы съехала от жениха, а он отрывается, как холостяк.

Также стало известно, что легендарная певица Шер бросила бойфренда, музыкального продюсера Александра Эдвардса, который младше нее на 40 лет. Пара была вместе с ноября 2022 года и даже обсуждала помолвку.

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