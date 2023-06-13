Возлюбленная Остапчука призналась, когда начался их роман: был ли шоумен в браке

Новая избранница телеведущего, шоумена и актера Владимира Остапчука Екатерина Полтавская рассказала, когда начались их отношения. Информацию она раскрыла, когда общалась с фолловерами в Instagram.
Подписчики спросили у Екатерины Полтавской, как давно она в отношениях с Остапчуком. "Девятый месяц", – ответила девушка. То есть получается, что пара начала встречаться в октябре 2022 года. Именно тогда поползли слухи, что Остапчук оформил развод со своей второй супругой, нотариусом Кристиной Горняк.
Также известно, что сначала шоумен жил с новой возлюбленной в квартире, где Остапчук строил отношения с Горняк, а потом все же пара уехала на арендованную.
Напомним, ранее британские таблоиды подтвердили расставание актрисы Меган Фокс и репера Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) - красотка якобы съехала от жениха, а он отрывается, как холостяк.
Также стало известно, что легендарная певица Шер бросила бойфренда, музыкального продюсера Александра Эдвардса, который младше нее на 40 лет. Пара была вместе с ноября 2022 года и даже обсуждала помолвку.
Вас могут заинтересовать такие новости: