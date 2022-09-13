'Вот вам, а не Херсон': Андрей Данилко смело показал свое отношение к россиянам

Известный украинский артист Андрей Данилко смело и откровенно высказал свое отношение к россиянам.
Известный украинский артист Андрей Данилко смело и откровенно высказал свое отношение к россиянам, которые оккупировали Херсон. К его позиции присоединилась Инна Белоконь, которая выполняет роль "мамы" Верки Сердючки на концертах Андрея Данилко.
На снимке в Instagram изображен сам Андрей Данилко и его верная подруга Инна Белоконь. Взгляды у них суровые, а руки сложены в дули. И именно этим жестом артисты показали россиянам, что они о них думают.
"Вот вам, а не Херсон!" - так подписал фотографию шоумен.
Напомним, ранее украинский музыкант, воплощающий на сцене образ Верки Сердючки, Андрей Данилко рассказал, что на самом деле думает о молчании Аллы Пугачевой о войне в Украине.
Также сообщалось, что экс-учасница коллектива Верки Сердючки, артистка Радмила Щеголева, которая 20 лет назад играла помощницу Лелю, рассказала невероятную правду о своих взаимоотношениях с Андреем Данилко.
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