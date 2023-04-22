"Вот так надо жить, а не войны разводить": Галкин растрогал фото с подросшими Лизой и Гарри

В Сети восхищены новым снимком Максима Галкина с детьми.

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Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми / instagram.com/maxgalkinru/

Российский шоумен Максим Галкин показал двойняшек Лизу и Гарри, чем вызвал восторг у своих поклонников.

На своей страничке в Instagram он опубликовал снимок, на котором позировал вместе с заметно повзрослевшими детьми.

В Сети были восхищены как Галкиным, так и его очаровательными детьми.

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"Прекрасные! Вот так надо жить ради семьи и детей, а не войны разводить", "Самый лучший папа", "Красавцы! Прекрасные детки! Счастья вашей семье!", "Максим, Вы замечательный папа и достойный Человек. Если бы всех так воспитали, как Вас, на земле был бы рай", "Там, где живет любовь", - писали в комментариях под публикацией Галкина.

Галкин с детьми / instagram.com/maxgalkinru/

Ранее Максим Галкин во время одного из своих монологов признался, что президентство Владимира Зеленского сделало его жизнь невыносимой, однако он искренне желает Украине независимости и целостности.

Также стало известно, что комик Юрий Гальцев, с которым Галкин перестал общаться из-за поддержки клоуном войны в Украине, обижается на Максима за то, что у того хватило совести не молчать про преступления страны-агрессора.

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