"Воровка, караоке-певица": "великий" продюсер не может пережить позицию Наргиз

Российские культурные, с позволения сказать, деятели, все никак не могут успокоится в отношении певицы Наргиз, которая высказала жесткую позицию в отношении военного и жестокого нападения России на Украину.
Теперь же за звезду взялся ее бывший продюсер Макс Фадеев, который набросился на нее с оскорблениями и обвинениями.
В частности, продюсер "запел" стандартное о том, что певицы "заработала в России", "украла песни" и так далее.
По мнению Фадеева, у Наргиз "после всего, что она сказала и сделала" нет права петь на монополизированном террористической Россией русском языке. Более того, он назвал Наргиз "воровкой" и "караоке-певицей", и также пригрозил ей судами.
На фото - малодушные и подлые высказывания продюсера Фадеева:
Отметим, Наргиз Закирова, которая долгое время работала в России, но с начала войны заняла проукраинскую позицию, не может терпеть, когда в ее страну едут на гастроли артисты-путинисты, типа клоуна Киркорова и путинистки Ирины Дубцовой.
Напомним, ранее Наргиз опубликовала сториз, как проезжая по ночному городу, реагирует на афишу концерта российского певца и путинского лизоблюда Филиппа Киркорова. Наргиз не стала церемониться, и выставила сториз, где "приветствует" артиста на своей земле: "Понаехали, блин [неценз.]".
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