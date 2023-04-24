Воля ярко высмеял изуродовавшего себя Киркорова

Павел Воля высказался о пластических операциях, которые сделал Филипп Киркоров.

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Воля ярко высмеяли изуродовавшего себя Киркорова / скриншот YouTube

Российский комик Павел Воля "прошелся" по Филиппу Киркорову, который недавно перенес новую пластику, увеличив свою пятую точку.

Шоумен подколол певца, который за последние несколько недель перес не одну пластическую операцию и изменил себя до неузнаваемости.

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"Всю неделю соцсети сходили с ума. Все выкладывали поп-короля, а точнее короля поп. Я всех вас поздравляю, с таким буйком он точно не утонет. Раньше Киркорову и без этого было тяжело ходить по улице из-за популярности, а теперь ему вслед свистят из каждой тонированной приоры. А еще, когда Филипп садится на диван, то дивану мягко", - заявил Воля.

Ранее сообщали, что одиозный российский певец Филипп Киркоров, который недавно попал в санкционный список Украины, в очередной раз изменил себе внешность. В сети появилось фото, на котором Филипп Киркоров показал новое лицо после визита к пластическому хирургу.

Также сообщалось, что певица Саша, которая уехала из России еще 90-х годах, поставила на место одиозного Филиппа Киркорова, который в последнее время изменился до неузнаваемости.

Смотрите видео о том, кто из артистов вошел в санкционный список СНБО:

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