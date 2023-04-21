Залез на танцора и делал странные движения: Киркорова могут привлечь к ответственности за пропаганду ЛГТБ

Путинист Филипп Киркоров, который перекроил себя с ног до головы и выполз с гастролями по болотной стране-агрессоре России, в очередной раз угодил в скандал.
Так, во время одного из своих выступлений, артист-путинист влез на своего танцора, имитируя неприличные телодвижения. И это ему так просто с рук не сошло.
Бдительные россияне тут же усмотрели в концерте Киркорова пропаганду ЛГТБ и теперь требуют проверить всю концертную программу артиста на наличие неоднозначных действий. Генпрокуратура РФ уже получила запрос на проверку концерта эстрадного певца, сообщает Телеграмм-канал "Секреты Шоубиза".
"Филиппа Киркорова обвинили в "пропаганде ЛГБТ". Во время концерта артист сделал сомнительное действие с одним из своих танцоров (обнялся и закинул на него ногу). Это крайне возмутило общественных деятелей", - сообщило издание.
Напомним, ранее главный павлин российской эстрады и путинист Филипп Киркоров, который буквально на днях собрался на передовую в колготках, дал свой первый концерт после ряда пластических операций. Так, у Киркорова не открывается рот на сцене, а его белесые глаза выглядят странно и страшно.
Ранее путинист Филипп Киркоров неожиданно решил ответить юмористу Максиму Галкину, который в отличие от Фили не поддержал военное нападение России на Украину. В частности, Киркоров отреагировал на шутку Галкина относительно своих странных нарядов в эфире программы "Ты не поверишь!" на пропагандистском канале НТВ.
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