Волонтер из Чернигова: Украина определила, кто поедет на "Мисс Вселенная 2022"

Виктория Апанасенко готова побеждать. Фото соцсети

28-летняя Виктория Апанасенко из Чернигова представит Украину на международном конкурсе "Мисс Вселенная-2022". Такое решение организаторы приняли в связи с войной на Украине.

"Нашей стране сейчас не до праздника, но нам нужно использовать все возможные средства, чтобы привлечь внимание к происходящим в нашем государстве событиям. Именно поэтому мы решили не упускать возможность представить Украину в финале "Мисс Вселенная", который имеет 70-летнюю историю и транслируется в каждой стране мира. Наша миссия на международной арене - рассказать историю нашей страны и бороться за правду и мир на культурном фронте...", - прокомментировала президент конкурса Анна Филимонова, сообщает оргкомитет конкурса.

Виктория Апанасенко окончила факультет психологии КНУ им. Тараса Шевченко по специальности "Социальная работа". Также она профессиональная модель, и сейчас активно поддерживает украинские бренды.

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Вика свободно владеет украинским и английским языками. С детства занималась художественной гимнастикой, бальными и современными танцами, рисованием, участвовала в конкурсах чтецов поэзии и прозы. Пишет стихи и готовит к выпуску свою книгу поэзии.

Во время войны Виктория активно волонтерит, готовя еду для бойцов ВСУ и пожилых людей в Киеве.

Виктория Апанасенко c пирожками/ Instagram/crystalvictoria

"Когда мне позвонила Анна Филимонова и сказала, что я буду представлять Украину на "Мисс Вселенную", я была волонтером в ресторане и мыла пол. Мой шок сложно было передать словами. Это была многолетняя мечта моего детства. Наверное, впервые за долгое время я заплакала от счастья", – призналась Апанасенко.

По словам организаторов, они уже начали сотрудничать с дизайнерами над созданием нарядов для конкурса национальных костюмов, которые станут символом силы украинского народа. Они также планируют ряд важных социальных и волонтерских проектов совместно с послами других стран и международными организациями.

Виктория Апанасенко / Instagram

"Я очень люблю свою родную Украину, и это большая честь представлять ее на международном уровне... Очень важно продолжать говорить о войне, быть надежным тылом для наших ВСУ. Нам нужна поддержка других стран, чтобы сохранить жизнь наших людей и остановить жестокость россии. Я отдаю себе отчет в такое тяжелое и ужасное время быть одним из послов Украины на международной арене, говорить голосом всех женщин нашей страны. Я еду бороться не за свою победу, а за победу своей страны", - заверила мисс.

Отметим, украинская модель Олеся Стефанко, которая родом из Коломыи, Карпатской области, но уже много лет живет в Майами, в США неделю назад родила второго ребенка. "Мисс Украина Вселенная - 2011" опубликовала фото в Instagram, на котором держит новорожденную дочь на руках и рассказала, что назвали малышку Кая. "Наша маленькая Кая", – подписала кадр Олеся.