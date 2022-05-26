Во Львовской области умер украинский певец и композитор

О причинах смерти пока не сообщается.
Умер известный украинский певец и композитор, уроженец Львовской области Теодор Кукуруза.
Об этом сегодня, 26 мая, сообщила пресс-служба Львовского областного совета.
"На 66-м году жизни скончался поэт-песенник, депутат Львовского областного совета VI демократического созыва – Теодор Кукуруза", - говорится в сообщении.
Что стало причиной смерти Теодора Кукурузы – не сообщается.
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В творчестве поэта, композитора и исполнителя – 380 песен, написано и издано 5 сборников произведений и 22 музыкальных альбома.
Одним из самых известных произведений Теодора Кукурузы является песня "День рождения у тебя", которую знают и поют не только в Украине.
Напомним, ранее стало известно о том, что украинская певица Ирина Билык, дом которой пострадал от навалы российских оккупантов на Киевщине, рассказала, что орки из россии сотворили с ее домом.