Во Львовской области умер украинский певец и композитор

Автору и исполнителю было 66 лет. Фото Facebook

Умер известный украинский певец и композитор, уроженец Львовской области Теодор Кукуруза.

Об этом сегодня, 26 мая, сообщила пресс-служба Львовского областного совета.

"На 66-м году жизни скончался поэт-песенник, депутат Львовского областного совета VI демократического созыва – Теодор Кукуруза", - говорится в сообщении.

Что стало причиной смерти Теодора Кукурузы – не сообщается.

Читайте такжеЗа жизнь боролись две недели: умерла попавшая под обстрел рашистов 11-летняя девочка

В творчестве поэта, композитора и исполнителя – 380 песен, написано и издано 5 сборников произведений и 22 музыкальных альбома.

Одним из самых известных произведений Теодора Кукурузы является песня "День рождения у тебя", которую знают и поют не только в Украине.

Напомним, ранее стало известно о том, что украинская певица Ирина Билык, дом которой пострадал от навалы российских оккупантов на Киевщине, рассказала, что орки из россии сотворили с ее домом.