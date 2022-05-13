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Блестящие шубки не взяли: Билык рассказала, что оккупанты натворили у нее дома

13 мая 2022, 11:43

Билык рассказала, как оккупанты изуродовали ее дом.

Ирина Билык
Ирина Билык поделилась своей драмой/ instagram.com/bilyk_iryna/

Украинская певица Ирина Билык, дом которой пострадал от навалы российских оккупантов на Киевщине, рассказала, что орки из россии сотворили с ее домом.

Она поделилась своей драмой с журналистами программы "Зірковий шлях".

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По словам Билык, в ее доме просто каша. Ее помощник старается разобрать все вещи и предметы, но это сложно сделать после того, как там побывала "вторая армия мира" - российская. Она также говорит, что у нее в доме было много концертных платьев и обуви, блестящих шубок. Но оккупанты их не тронули: "Видимо, их женщины не носят такое", - говорит она.

По ее словам, оккупанты устроили штаб в ее доме и, судя по всему, "это было лучшее" время в их жизни.

Билык также поделилась, что рядом должен был вселиться певец Гарик Кричевский. Из его нового дома, куда он не успел перевезти все вещи, оккупанты повыносили технику, телевизоры. "Они там гуляли, они отрывались, и это, пожалуй, было лучше всего в их жизни - сидеть и гулять в наших домах. Но то, что они оставили после себя, конечно... Неужели они там и с.али, и ели?" Это все так и было, и то, что они забрали с собой мои вещи, аппаратуру, мои друзья говорят: "Ира, они сдохнут в тех вещах. Кто наденет на себя – тот умрет. "Я буду так надеяться", - подчеркнула она.

Напомним, ранее Ирина Билык в интервью для Зіркового шляху рассказала, как война заставила ее переоценить свою жизнь, и как она отреагировала на новость о том, что ее бывший муж ушел на фронт.

Отвечая на вопрос, как изменились ее взгляды с приходом войны, артистка отметила, что лишь укрепилась в своих убеждениях: семья - это ее спасение, коллеги по сцене - не только талантливы, но и прекрасные люди.

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