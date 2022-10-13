Во львовском органном зале пропал свет и музыканты отыграли в темноте

Фото пресс-службы филармонии

Во время концерта во Львовском доме органной и камерной музыки пропал свет, однако музыканты не растерялись и продолжили выступление при фонариках.

Когда погас свет, там проходил концерт симфонического оркестра Луганской филармонии (который сейчас базируется во Львове) вместе с львовскими коллегами. Во время выступления в помещении внезапно исчез свет, но это не остановило музыкантов: они включили фонарики над пюпитрами и продолжили концерт.

"Львовский органный зал оказался в неожиданных концертных условиях. Внезапно на концерте исчез свет, но мы не растерялись и сразу включили романтику. Комплекты фонарей были готовы. Врагу не удалось испортить наш концерт", – рассказали в доме органной и камерной музыки.

Напомним, из-за массовых ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры во Львове два дня были перебои с электроснабжением. Соответствующие службы делают все возможное, чтобы как можно быстрее урегулировать ситуацию.

Ракетный удар по Украине

В понедельник российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Только к обеду было выпущено 83 ракеты, 43 из них были сбиты.

В результате обстрела произошло попадание по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и Киеве. По предварительным данным, погибли 19 человек, еще 105 были травмированы.

13 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по военному объекту, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.