Внучка Софии Ротару сверкнула идеальными формам в черном бикини

Модель отдыхает с женихом в Калифорнии.
Внучка Софии Ротару, модель и блогерка София Евдокименко, которая, в отличие от своей именитой бабушки не скрывает свою позицию относительно войны в Украине, живет, работает и учится в США вместе со своим женихом.
Пара много путешествует, и девушка делится своими фото из теплых краев. Так на ее странице в Instagram появился снимок с пляжа в Малибу.
На нем модель предстала на фоне океана в стильных брюках с анималистическим принтом, круглых солнцезащитных очках с белой широкой оправой и с распущенными волосами.
Подтянутую фигуру Евдокименко подчеркнула черным бикини на тонких бретельках, которые крест-накрест обвивают ее точеную талию.
Снимок внучка Ротару оставила без дополнительных комментариев, отметив лишь место, где он был сделан.
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Ранее стало известно, что Заворотнюк готовится к пополнению в семье, из-за чего много времени проводит с малышами.
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