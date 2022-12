Вместо Арестовича: Люк Скайуокер из "Звездных войн" на английском озвучил сигналы воздушной тревоги

Легендарный актер Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера в "Звездных войнах", будет сообщать о сигналах воздушных тревог в Украине.

Скайуокер, Украина / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com

Американский актер Марк Хэмилл, всемирно известный благодаря роли Люка Скайуокера во франшизе "Звездные войны", озвучил своим голосом сигналы воздушной тревоги в Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале платформы "UNITED24".

В частности, сообщается, что голос актера (а в западном мире он еще известен как актер озвучки легендарного суперзлодея Джокера) будет звучать в англоязычной версии украинского мобильного приложения "Повітряна тривога".

Актер будет сообщать о пяти видах опасности: ракетный удар, артиллерийский обстрел, уличные бои, радиационная и химическая угроза.

Интересно, что когда украинцам будет приходить уведомление об отбое воздушной тревоги, то Хэмилл в приложении будет говорить афоризмы из "Звездных войн" (к примеру — "May the Force be with U" – Да пребудет с тобой Сила").

Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз на самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

Позднее сообщалось о том, что легенда французского кино Ален Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи украинского Кобзаря Тараса Шевченко.

А позднее Делон даже взял интервью у президента Украины Владимира Зеленского.

