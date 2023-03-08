Владимир Остапчук подарил молодой "жене" кольцо от Cartier за 78 тысяч

Полтавская была тронута щедростью шоумена, однако это был далеко не единственный подарок от Остапчука.

Владимир Остапчук подарил Екатерине Полтавской на 8 марта кольцо от Cartier / instagram.com/vova_ostapchuk/

Отношения ведущего и шоумена Владимира Остапчука с 22-летней журналисткой Екатериной Полтавской стремительно развиваются: едва он успел развестись со второй женой, а уже начал знакомить новую избранницу с друзьями, и даже спровоцировал слухи о женитьбе.

Возлюбленные просят поклонников о приватности, но все же не упускают возможность подогреть к себе интерес любопытными подробностями про их совместную жизнь.

Так в Международный женский день Полтавская похвасталась на своей странице в Instagram драгоценным подарком от Остапчука. Помимо огромной охапки нежно-розовых тюльпанов, шоумен преподнес возлюбленной кольцо.

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Украшение от ведущего совсем не простое - стоимость подобных колец, изготовленных французским ювелирным домом Cartier, на официальном сайте бренда колеблется от 2 тысяч евро (боле 78 тыс. грн) и выше.

Екатеина была очень растрогана подарком от шоумена, к тому же к кольцу прилагался и завтрак, приготовленный собственноручно Владимиром.

Владимир Остапчук подарил Екатерине Полтавской на 8 марта кольцо от Cartier / instagram.com/poka.tya

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