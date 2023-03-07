Друг Владимира Остапчука раскрыл подробности развода ведущего с Кристиной Горняк

Также Кирилл Скачков поделился, какое впечатление новая пассия шоумена производит на его окружение.

Развод Владимира Остапчука и Кристины Горняк - друг ведущего раскрыл новые подробности / Instagram

Шоумен Владимир Остапчук и его вторая супруга, блогерша и нотариус Кристина Горняк, пополнили печальный список пар, которые внезапно объявили о своем расставании в 2022 году. Осенью прошлого года СМИ и поклонников потрясла новость о том, что селебритис больше не вместе.

И хоть Владимир с Кристиной приняли решение не комментировать свой разрыв, их близкое окружение придерживается этого правила менее строго. К примеру, недавно в интервью ЖВЛ близкий друг Остапчука, блогер Кирилл Скачков, рассказал, как ведущий переживал свой второй развод.

Он отметил, что решение о разрыве было для Владимиром очень тяжелым, хоть он и скрывал свои эмоции от общественности. "Точно нелегко ему было. Как и любому человеку, который закончил отношения. Тем более это не просто отношения, а семейная жизнь. Достаточно тяжело через это проходил", - вспоминает Скачков.

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Не обошел он вниманием и новую пассию шоумена - юную журналистку по имени Екатерина Полтавская. Блогер рассказал, что Остапчук обладает хорошим вкусом на женщин, и уже познакомил возлюбленную с друзьями.

"Я знаком с новой избранницей. Они всегда очень милы, и я рад за Вову, как за своего друга, я рад за его избранницу, как за свою подругу, и желаю им счастья. У Вовы хороший вкус", - поделился друг ведущего.

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