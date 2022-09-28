Младший Кличко практически не разрешает бывшей жене видеть дочь

Хайден Панеттьери / Instagram

Украинский боксер и младший брат столичного головы Виталия Кличко Владимир не разрешает своей бывшей жене, американской актрисе Хейден Панеттьери видеться с дочкой.

В своем интервью Джаде Пинкер Смитт, актриса рассказала, как принималось решение об опеке над дочерью. Оказалось, что когда решалось, с кем останется дочь Кличко, актриса пыталась справиться с расстройством, связанным с употреблением психоактивных веществ, которое началось в подростковом возрасте, и проводила время в реабилитационном центре, пишет Vulture.com.

"Если бы Кличко подошел ко мне и сказал, что из-за моего состояния, будет лучше чтобы дочь осталась с отцом, я бы его поняла и согласилась бы навещать ее", - говорит актриса.

Пенетьерри пожаловалась, что самым сложным решением в её жизни было отдать полную опеку боксёру. В тот момент малышка была совсем маленькая, а Хейден была не в состоянии о ней заботиться. Из-за послеродовой депрессии блондинка подсела на спиртное и опиоиды. После прохождения лечения Панеттьери рассчитывала снова принимать участие в воспитании ребёнка, но бывший не позволил.

Кайе Евдокии уже 7 лет, до начала войны она жила с бабушкой в Киеве. Девочка до сих пор видит маму лишь по праздникам (папа, к слову, тоже живёт отдельно). И вряд ли что-то изменится. Репутация у Хейден сомнительная: недавно она вернулась к бойфренду, который её избил и отсидел за это в тюрьме. Домашнее насилие продолжалось 2 года, и вероятно ничего не изменилось. За решёткой парень провёл всего 13 дней.

Напомним, ранее супруга мэра украинской столицы Виталия Кличко Наталья, впервые прокомментировала новость о разводе пары.

Как написала она на своей странице в Instagram, развод - это обдуманное, обоюдно принятое решение.

"Я благодарна за все, что было на нашем совместном пути, длинною в 25 лет. Так сложилось, что за многие годы жизни в разных странах наши жизненные пути постепенно разошлись. Мы вырастили 3-их потрясающих детей и остаёмся для них навсегда их Родителями", - написала Наталья Кличко.

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