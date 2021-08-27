Владимир Дантес занял место Осадчей в шоу Светская жизнь

Владимир Дантес / instagram.com/vladimirdantes/

Екатерина Осадчая родила третьего сына 19 августа, а уже 20 числа из родильной палаты вышла в эфир 1+1. Однако за время, пока она была в больнице, ее на шоу Світське життя подменяли трое ведущих

Первой была Александра Зарицкая из Казки, вторая - Наталья Могилевская. А на праздновании Дня независимости - Владимир Дантес. Певец брал интервью у украинских звезд на концерте 24 августа.

Фото и ролики с этого выпуска были опубликованы Светской жизнью в сториз, которое уже не доступно.

Катя Осадчая 24 августа уже появилась на публике и объявила о возвращении в шоу, но последний вечер - День независимости - ей помог отработать именно Дантес.

"А потом роль светского репортера примерил Владимир Дантес, и это было очень весело", - написали создатели шоу.

Напомним, Осадчая объявила, что все новые выпуски шоу Светская жизнь на 1+1 будут выходить по воскресеньям в 18-30 - начиная с 5 сентября.

Посмотреть все выпуски Светской жизни онлайн можно на сайте 1plus1 video.