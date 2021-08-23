Пока Осадчая в декрете: Могилевская стала новой ведущей Светской жизни

Наталья Могилевская / instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Екатерина Осадчая родила третьего сына 19 августа, а уже 20 числа с родильной палаты вышла в эфир 1+1.

Осадчая вместе с организаторами изменила график выхода новых выпусков Светской жизни, а также поменялись ведущие.

О смене ведущих украинцы узнали сами, и для них это был сюрприз - в сториз шоу и сториз украинской звезды Александры Зарицкой появились кадры, где она бере интервью вместо Осадчей. Однако теперь стало точно известно об изящном решении 1+1.

Для новых выпусков Светской жизни, пока Катя Осадчая приходит в себя в декретном отпуске, ведущими станут украинские звезды.

Создатели проекта решили разнообразить шоу, и вместе Осадчей на съемки приходили как Александра Зарицкая, так и Наталья Могилевская.

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Фото и видео с Натальей в роли ведущей появились в сториз шоу Светская жизнь.

"Наталья Могилевская - наш светский репортер сегодня. Скоро в эфире!", - подписали создатели шоу.Читайте такжеЕкатерина Осадчая после родов изменила график выхода Светской жизни

"Наши люди в Голливуде", - прокомментировали они интервью с Кэтрин Винник.

До этого показали, как интервью для шоу брала солистка Kazka.

Все новые выпуски шоу Светская жизнь на 1+1 будут выходить по воскресеньям в 18-30 начиная с 5 сентября.

Посмотреть все выпуски Светской жизни онлайн можно на сайте 1plus1 video.