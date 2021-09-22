Влад Яма трогательно поздравил жену с годовщиной свадьбы: Лилиана вспомнила о рассеченной брове

Супруги уже 7 лет счастливы в браке / instagram.com/vladyama_official/

Влад Яма, главный судья шоу "Танці з зірками" отпраздновал медную свадьбу со своей женой Лилианой — пара 7 лет в браке. Звездные супруги по этому поводу опубликовали трогательные воспоминания в соцсетях.

На своей страничке в Instagram хореограф написал:

"Сегодня ровно 7 лет с того яркого дня… Плакали все… И все - от счастья…Это лучшие 7 лет моей жизни… Пишу и слёзы наворачиваются…Спасибо , Лилиана, за то, что делаешь меня счастливым каждый день!…А если бы вернуть время назад… сделал бы предложение раньше… а впрочем… ЛЮБЛЮ!!!!!".

instagram.com/vladyama_official/

Судя по всему жизненные испытания пара вспоминает с улыбкой, о чем свидетельствует пост Лилианы о 7мой годовщине свадьбы. Избранница судья шоу "Танці з зірками" в своем посте в соцсетях вспомнила о курьезном случае в день их свадьбы.

Фото: instagram.com/liliya_yama/

"В этот день ровно 7 лет назад мы дали клятвы друг другу. Кажется, что это было вчера. Помню этот день. Этот сильный дождь и бурю хотя я себе представляла солнечный день, как ты рассёк себе лоб об багажник. Ну вы поняли, день был незабываемым и неповторимым", — написала Лилиана на своей страничке в Instagram.

Реклама

Ранее мы рассказывали, что хореограф и судья шоу "Танці з зірками" после ужина в ресторане Киева оказался в больнице. Как рассказал в Instagram Яма, после приятного ужина в столичном заведении у него ночью началась острая аллергическая реакция - произошел отек глаз и горла, очень осложнилось дыхание.