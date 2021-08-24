Мгновенно опухло лицо и стало трудно дышать: Влад Яма после ужина в ресторане попал в больницу

Влад Яма попал в больницу / instagram.com/vladyama_official/

Хореограф и судья шоу Танцы со звездами Влад Яма после ужина в ресторане Киева оказался в больнице.

Как рассказал в Instagram Яма, после приятного ужина в столичном заведении у него ночью началась острая аллергическая реакция - произошел отек глаз и горла, очень осложнилось дыхание.

В итоге жена Влада Лилиана позвонила медикам и вызвала "скорую помощь".

Прибывшие врачи диагностировали у хореографа отек Квинке. Это сильное проявление аллергической реакции, которое требует незамедлительной помощи специалистов.

Недуг еще называют гигантской крапивницей или ангионевротическим отеком. Заболевание характеризуется отеком кожи, подкожной клетчатки, а так же слизистой оболочки различных органов и систем (дыхательной, пищеварительной, мочевыделительной).

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Как рассказал Яма, отек произошел из-за меда в блюде, который в ресторане добавили вместо карамели, указанной в меню.

Как отметил Влад, в заведении принесли свои извинения и "пообещали сделать выводы".

"Хотя такая ошибка иногда может стоить жизни", - подчеркнул 39-летний танцовщик.

Напомним, на телеканале 1+1 стартовало первое в Украине дневное инфотейнмент-шоу - Твій День, в котором зрители вместе с ведущими, гостями и экспертами смогут проживать главные события в легком и непринужденном формате. Влад Яма рассказал, как стал ведущим шоу.