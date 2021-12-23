Виталий Козловский стал неузнаваем - певец кардинально сменил имидж

Таким артиста фанаты еще не видели.
Творческий путь и известность Виталия Козловского, как музыканта, началась с Караоке на Майдане и проекта Шанс в 2003 году.
Творческая деятельность артиста длится практически 20 лет, и за это время он создал себе определенный, очень узнаваемый имидж важной частью которого являлись усы и легкая небритость на лице.
Конечно, за такое долгое время борода актера претерпела множество преображений - разная длина, форма, и даже цвет.
Но сегодня, впервые за много лет, Виталий Козловский показал свое лицо абсолютно без бороды. 36-летний певец моментально помолодел на два десятка лет, и совершенно преобразился.
Такая резкая смена имиджа привела в замешательство людей, которые знают артиста многие годы. К примеру, ведущая Нашего Радио рассматривала Козловского около семи минут, чтобы понять, кто же перед ней, а Оля Цибульская, партнерша певца по шоу на канале М1, и вовсе объявила его в розыск.
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Ранее сменой имиджа удивила фанатов певица Надя Дорофеева.
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