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Виталий Козловский впервые откровенно рассказал о своей трагической потере

13 сентября 2021, 19:12
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До сих пор неизвестно, что стало причиной смерти Виталия Сергеевича. Сам певец также не говорит об этом.

Козловский рассказал о смерти отца / фото: instagram.com/vkozlovskiy

Известный украинский певец Виталий Козловский признался, что недавняя смерть его любимого отца изменила отношение ко многим вещам в этом мире. Сейчас артисту очень тяжело говорить о потере близкого человека, говорится в материале канала Украина.

"Я до сих пор переживаю это. Папа был для меня очень близким человеком. Я счастлив, что он последний год-полтора своей жизни прожил в большом счастье и для себя. Он был в любви с любимой женщиной. Я изменил отношение ко многим вещам в жизни после смерти папы", - говорит Козловский.

До сих пор неизвестно, что стало причиной смерти Виталия Сергеевича. Сам певец также не говорит об этом.

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"Я так не хочу об этом говорить, подробности не буду озвучивать. Мне очень трудно об этом говорить. Я счастлив, что у меня сейчас так много работы, Вот Бог что-то знает, чувствует что и в какой момент тебе нужно. Я мог некоторое время сидеть без работы, а после того, как папа меня бросил, работы стало очень много, концертов стало много. И для меня это стало спасением", - признался Виталий.

Напомним, ранее бывшая солистка поп-группы НеАнгелы Слава Каминская рассказала о том, что скончался ее отец.

Артистка поделилась архивными фотографиями с родителем, на которых она еще маленькой сидит на руках у молодого отца, а на другой – держит отца за руку.

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