Виталий Козловский похвастался приготовлением аппетитного обеда на фронте

Военные лучше других знают, как важна горячая и сытная пища в поддержании боевого духа.

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Виталий Козловский показал, как с побратимами готовит обед на фронте / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Летом украинский певец Виталий Козловский стал бойцом Национальной гвардии Украины. Службу артист проходит, вероятно, на донецком направлении.

Козловский уже совершенно свыкся с полевыми условиями, в которых ему приходится жить и работать, а побратимы стали его семьей. Из-за особенностей службы певец многое не рассказывает про себя, однако с удовольствием делится с поклонниками особенностями военного быта.

Так недавно на его странице в Instagram появилось видео, на котором Виталий показал полевую кухню где-то посреди леса, и повара по имени Николай, который ловко нарезал картофель. Козловский отметил, что обстановка тянет на рестораны со звездами Мишлен, и даже лучше.

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Позже певец продемонстрировал уже готовый кулинарный шедевр - жаренный картофель с мясом, свежими огурцами, помидорами и черным хлебом. Пища на службе показалась Виталию Козловскому и правда достойной лучших ресторанов. "Донбасская корчма или Мишлен по-николаевски (от имени повара Николая - прим. редактора)", - подписал кадры он.

Виталий Козловский показал, как с побратимами готовит обед на фронте / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Ранее Виталий Козловский окончательно попрощался с мирной жизнью - певец сообщил, что закончил боевую подготовку, и поделился эмоциями от нового этапа в своей жизни.

Позже Козловский растрогал поклонников видео своей военной присяги, после которого он получил распределение и отправился в составе Нацгвардии защищать нашу страну.

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