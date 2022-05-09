Вера Кекелия рассказала, как узнала о беременности

Вера Кекелия поделилась своим секретом / instagram.com/kekeliavera/

Ведущая проекта "ЖВЛ "на 1+1, звезда" Женского Квартала" и певица Вера Кекелия во второй раз станет мамой. О произошедшем певица сообщила в День матери в своем Инстаграме.

Эксклюзивно будущая мама поделилась, как узнала, что во второй раз беременна:

"Однажды ночью я проснулась от сна, в котором выбираю имя ребенку. Я лежала в постели и продолжала, уже на яву, прокручивать в голове разные варианты. В какой-то миг я сказала себе: "Вера, а чего ты вообще это делаешь?". Это был первый звоночек. Прошло несколько дней и я почувствовала себя иначе. Я уже имею опыт беременности с Иваном, поэтому четко смогла понять, что "это оно". Когда я купила тест и увидела две полоски, сразу рассказала Роме. Он очень обрадовался, но отреагировал сдержанно. Помню, что он говорит: "Боже, я так боюсь преждевременно радоваться. Буду радоваться спокойно". Нам сейчас очень интересно наблюдать, как Иван интересуется, кто там может быть. Вторая беременность - это огромная радость для нашей семьи, ведь дети - это наши учителя и в то же время - невероятное счастье".

Певица поделилась интересным фактом, что буквально за день до того, как они с мужем узнали о второй беременности, они отдали почти все детские вещи: коляску, автокресло, одежду в детский приют.

"Чем больше ты отдаешь, тем больше счастья ты получаешь", - комментирует Вера.

Супруги держат пол будущего ребенка в тайне. Ведущая сейчас находится с семьей на Западной Украине и поделилась, что еще не знает, где именно будет рожать:

"В наше время трудно планировать даже завтрашний день. Мы живем не днями, а секундами. Конечно, хотелось бы рожать в Киеве, но будем смотреть по ситуации".

Подробности от Веры Кекелии смотрите завтра в 10.05 в прямом эфире "Сніданку з 1+1" на телеканалах 2+2, ТЕТ и YouTube-каналах 1+1 и "Сніданку з 1+1".

Напомним, Вера Кекелия 17 октября 2017 года вышла замуж за финалиста "Голоса страны-7" Романа Дуду, с которым познакомилась на проекте. 30 апреля 2020 года у них родился сын, которого назвали Иваном.

На время войны проект "ЖЗЛ" уступил место в эфире общенациональном информационном марафон. Однако редакция проекта продолжает работать. Смотрите эксклюзивные интервью с известными личностями о том, как они переживают войну на Украине и что делают для победы на официальном YouTube-канале"ЖВЛ".