Виктория Бекхэм получила серьезную травму на тренировке

Виктория Бекхэм поделилась инцидентом, который случился с ней на праздник.

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Виктория Бэкхем травмировалась на праздник / Коллаж Главред, фото Instagram/victoriabeckhem

Дизайнер и певица Виктория Бекхэм получила "полный перелом" стопы после того, как недавно упала во время тренировки.

Об этом сообщил ее муж Дэвид в социальных сетях, пишет The Daily Mail. 49-летняя модельер недавно рассказала, что ее День святого Валентина начался неудачно, когда она упала в тренажерном зале и травмировала ногу.

Поделившись фотографией своей ступни с розовым педикюром, покрытой мешком со льдом, она написала: "Поздравляю меня с Днем святого Валентина… упала в спортзале!!!"

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Дэвид Бекхэм пошутил над своей женой / Скриншот The Daily Mail

Казалось бы, менее обеспокоенный травмой жены, Дэвид высмеял размер ее пальца на ноге, написав: "Насколько большой у тебя палец на ноге?" Ух ты, я никогда раньше этого не замечал".

Помимо насмешек над Викторией, Дэвид также поделился серией восхищённых фотографий со своей женой, с которой встречался почти 25 лет, в память о романтическом празднике.

Великолепная Виктория Бэкхем / The Daily Mail

Бывший футболист описал Викторию как "удивительную жену, маму и лучшую подругу".

Напомним, ранее звезда запаниковала, когда во время недавнего интервью журналу Vogue, ее спросили, готова ли она стать бабушкой.

Также жена Дэвида Бекхэма посветила прелестями в пиджаке на голое тело, за что снова нарвалась на жесткую критику от недоброжелателей. Ее новый образ вызвал массу сплетен и досужих сплетен.

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