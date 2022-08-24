Виктор Ющенко в пятый раз стал дедом

Виктор Ющенко рассказал, кто родился у его сына Андрея и как назвали ребенка.
Третий президент Украины Виктор Ющенко снова стал дедушкой.
По информации Таблоид, несколько ней назад у старшего сына Андрея родился мальчик, которого также назвали Андреем.
Виктор Ющенко также рассказал о том, что изменилось в жизни его детей.
"Внуки часть со мной живет, я пробую ими управлять... Дочь старшая приехала, объездила несколько стран по гуманитарному проекту, приехала, сейчас в терробороне и ведет гуманитарный проект вместе с терробороной, например. Я думаю, что ничего удивительного здесь нет, как все", - заметил экс-президент.
"Андрей родил Андрюшу малого несколько дней назад. Родили они козарлюгу, Андрея Андреевича. В Украине, на месте", - сообщил Виктор Андреевич.
Напомним, бывшая невестка экс-президента Украины Виктора Ющенко Лиза, свозила своих детей на Северный полюс.
В то время, как в Украине идет война и гибнут дети, сестра телеведущей Маши Ефросининой вывезла детей на Северно ледовитый океан.
На своей странице в Instagram она поделилась фото с поездки.
Вас также может заинтересовать:
- Елена Ющенко потрясла шикарными формами в крошечном бикини
- "Меркель шокировала": Ющенко назвал виновных в провале ПДЧ для Украины в 2008 году
- Ющенко резко сменил имидж и удивил новым образом с густой бородой