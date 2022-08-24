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Виктор Ющенко в пятый раз стал дедом

24 августа 2022, 13:46

Виктор Ющенко рассказал, кто родился у его сына Андрея и как назвали ребенка.

Ющенко
Виктор Ющенко снова стал дедом / УНИАН

Третий президент Украины Виктор Ющенко снова стал дедушкой.

По информации Таблоид, несколько ней назад у старшего сына Андрея родился мальчик, которого также назвали Андреем.

Виктор Ющенко также рассказал о том, что изменилось в жизни его детей.

"Внуки часть со мной живет, я пробую ими управлять... Дочь старшая приехала, объездила несколько стран по гуманитарному проекту, приехала, сейчас в терробороне и ведет гуманитарный проект вместе с терробороной, например. Я думаю, что ничего удивительного здесь нет, как все", - заметил экс-президент.

"Андрей родил Андрюшу малого несколько дней назад. Родили они козарлюгу, Андрея Андреевича. В Украине, на месте", - сообщил Виктор Андреевич.

Напомним, бывшая невестка экс-президента Украины Виктора Ющенко Лиза, свозила своих детей на Северный полюс.

В то время, как в Украине идет война и гибнут дети, сестра телеведущей Маши Ефросининой вывезла детей на Северно ледовитый океан.

На своей странице в Instagram она поделилась фото с поездки.

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