Ветеран и герой: СТБ назвал имя нового уникального Холостяка

Александр Будько станет абсолютно новым во всех смыслах участником популярного телешоу.

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Новым Холостяком на СТБ станет ветеран / Коллаж Главред, фото СТБ

Телеканал СТБ назвал имя нового героя романтического шоу "Холостяк".

Как сказано на официальной странице канала в Instagram, им станет настоящий герой Украины, ветеран - Александр "Терен" Будько.

Александр "Терен" Будько – военный, ветеран, общественный деятель, автор книги "История упрямого мужчины" и участник национальной сборной Invictus Games.

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Кто такой Александр "Терен" Будько Александру Будько 28 лет. И его имя хорошо знают не только в Украине, но и в мире. 24 февраля 2022 года он пошел добровольцем защищать страну. А через полгода стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен". Тяжелое ранение, потеря обеих конечностей, протезирование и сложная реабилитация не остановили Терена на пути к своим мечтам. По данным СТБ, мужчина ведет активный образ жизни, занимается развитием инклюзии в Украине и оказывает помощь в социализации ветеранов по возвращению с фронта. Это одни из целей деятельности Терена. Призер международных соревнований "Игры Непокоренных". Соавтор и ведущий YouTube-проекта "Отвал ног или All инклюзив". Автор линейки лимитированных украшений "Цвет Терена" и соавтор дроп футболок "Железные люди". Он плясал с балетом на сцене в Калифорнии. Ему аплодировали Канны. О нем сняли фильм Первый ряд (Front Row), продюсером которого выступила американская звезда Сара Джессика Паркер.

"Два года мы получали вопрос, вернется ли на СТБ Холостяк. И честно отвечали, что это произойдет тогда, когда у нас будет настоящий герой нашего времени. Ведь главный Холостяк страны – это не просто успешный мужчина, готовый строить отношения. Это всегда тот, кого украинские женщины готовы назвать идеальным для себя. Сегодня идеальный мужчина в глазах украинок – это защитник, рядом с которым чувствуешь себя в безопасности, - сообщает телеканал.

Как рассказывают на телеканале, с героем Украины Александром продюсеры познакомились еще прошлым летом во время съемки проекта "Непокоренные". Сначала на съемочную площадку зашла его харизма, а потом уже и сам Саша. "Его уверенность, самоирония, чувство юмора влюбляются с первого взгляда. Увидев в прошлом году реакцию девушек на Сашу, поняли – вот наш кандидат на нового Холостяка", - добавляют они.

"Уже этой осенью мы сформируем национальную культуру, дружественную к ветеранам и ветераншам. И погрузимся в новую историю любви. Девушки, впервые в истории проекта, мы объявляем имя Холостяка одновременно с началом кастинга", - сообщили на телеканале.

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Напомним, ранее украинская ведущая, блогерка и участница первого сезона романтического-реалити-шоу "Холостяк" с Максом Чмерковским в главной роли Марина Аристова объявила о том, что она официально разведена. Ее супругом был скандальный экс-депутат Юрий Аристов, которого летом 2023 года судили за нелегальный выезд из Украины по поддельным документам.

Ранее также бывший романтический герой реалити-шоу "Холостяк", пилот Макс Михайлюк во второй раз стал отцом. Жена Михайлюка, украинская модель Дарья Хлыстун родила звезде телешоу сына. Как написала она на своей странице в Instagram, малыш появился на свет 6 февраля.

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