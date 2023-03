"Весь мир с восторгом наблюдает за вашей силой": легенда Голливуда душевно поблагодарил украинцев

Известный американский актер и режиссер Итан Хоук обратился с трогательной и воодушевляющей речью к народу Украины.

Известный американский актер и режиссер Итан Хоук (известный по фильмам "Перед рассветом", "Общество мертвых поэтов" и "Гаттака") в категорической форме поддержал Украину в ее войне против России. Его видеообращение было обнародовано в Telegram-канале платформы United24.

"Прямо сейчас я мирно сижу у себя в доме в Нью-Йорке. Это привилегия, которая не должна быть чем-то сложным. Но в ваш дом вторглись. И я хочу, чтобы вы знали: весь мир с восторгом наблюдает за вашим мужеством, честью, силой. Вы боретесь за всех нас – за право жить в мире. Очень благодарен вам за это! Мы молимся о вас каждый день. Пускай помогает вам Господь", –сказал Хоук.

Поддержка западными звездами Украины

Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R. ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

Позднее сообщалось о том, что легенда французского кино Ален Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи украинского Кобзаря Тараса Шевченко.

