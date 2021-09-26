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"Каролина, мы тебя ждём": поклонники завалили Ани Лорак просьбами вернуться в Украину

26 сентября 2021, 19:30

Певица пробудила в украинцах ностальгию.

Ани Лорак
Ани Лорак настойчиво попросили вернуться в Украину / клип "Бачила"

Опальная украинская певица Ани Лорак на днях выпустила первую за 14 лет композицию на родном языке – "Бачила" – в котором она делится личными переживаниями. Видимо, этим треком звезда пробудила в украинцах ностальгию, и они попросили ее вернутся в Украину.

"Мои любимые, я счастлива! "Бачила" получила сумасшедший отклик в ваших сердцах… Я читаю все комментарии и благодарю каждого за теплые слова", – написала Каролина в своем инста-блоге.

Напомним, что на протяжении всей войны РФ с Украиной певица живет и гастролирует на территории страны-агрессора, чем вызвала немалое осуждение со стороны соотечественников. Недавно она приезжала в Одессу с концертом, и он прошел вполне удачно. А вот несколько лет назад украинцы сорвали ей концерт в Украине. В этот раз же они были более лояльны к артистке и даже попросили ее вернуться на Родину.

"Каролина, возвращайся в Украину. Мы тебя ждем", "Невероятная песня и очень трогательная! А ваше пение на украинском греет сердце! Ждем встречи на концертах в Украине", "Каждая песня до глубины души", "Вы лучшая певица Украины", "Вернитесь уже на Родину", "Ждем тур по городам Украины", – пишут фаны в комментариях.

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Кто такая Ани Лорак

Ани Лорак – украинская певица, народная артистка Украины (2008). С 2014 года активно выступает в РФ. Обладательница множества российских музыкальных премий.

Представляла Украину на конкурсе песни Евровидение-2008 с песней Shady Lady и заняла второе место.

Обладательница премий "Золотой граммофон", "Певица года", "Золотая шарманка", "Человек года", "Песня года" и др., а также пяти "золотых" дисков ("Там де ти є…", "Мрій про мене", "Ані Лорак", "Smile", "Розкажи") и двух "платиновых" ("Солнце" и "15").

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