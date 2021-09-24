Ани Лорак впервые за 14 лет выпустила украиноязычную песню и клип на нее

Новая композиция "дивы" – о любви, ее Каролина спела на украинском языке / Скриншот

Опальная украинская певица Ани Лорак после первого за 7 лет выступления в Украине выпустила украиноязычную песню и клип на нее. "Бачила" – это первая за 14 лет композиция на родном языке певицы. По словам Ани Лорак, в ней она делится личными переживаниями.

"Это воспоминание-исповедь, которая должна напомнить каждому из нас, что даже если мы прощаемся с любовью, она все равно остается жить в сердце, несмотря ни на что", – говорится в описании песни на YouTube-канале.

Красивый текст на родном украинском языке дополняет сильный визуальный ряд: отсылки к красивым историям любви переплетаются с национальной символикой. В клипе Лорак предстала в нескольких шикарных образах. Один из нарядов – вышиванка глубокого красного цвета – был создан вышивальщицами с Буковины – родины артистки – и отражает этнический код этого края.

"Я написала слова из глубины своего сердца. В дополнение мне хотелось создать особенный визуальный ряд. Клип очень тонко и точно отражает мое внутреннее состояние", – говорит Ани Лорак.

Напомним, что в середине августа Ани Лорак выступила в клубе "Итака" в Одессе. Несмотря на множество гневных комментариев в соцсетях, сам концерт прошел довольно спокойно. Никаких беспорядков или даже намеков на недовольных активистов не было.

До этого свой сольный концерт Лорак в Украине давала в 2014 году. Тогда ее выступление возмутило активистов, концерт спровоцировал массовые беспорядки, которые сопровождались драками и дымовыми шашками. Свои действия протестующие объясняли тем, что в разгар военных действий на востоке Украины Лорак не сторонилась ездить в страну-агрессор Россию, получать там награды. А потом остаться там и работать.