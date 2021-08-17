"Там же одни бандеровцы": Ани Лорак выступила в Украине впервые за семь лет

Ани Лорак / instagram.com/anilorak/

Вечером 16 августа в Одессе прошел концерт Ани Лорак, которая не давала официальных сольных концертов в Украине около 7 лет. Певица жила и работала в России после того, как РФ аннексировала Крым и ввела войска на Донбасс. Она продолжала гастролировать в России, и концерты в Украине начали срывать из-за этого.

После того, как Ани Лорак несколько раз тайно приезжала в Украину, в 2021 году она решила официально организовать концерт - в клубе Итака.

На концерте не было масштабных инцидентов, а певица выступила с речью на сцене.

"Как долго мы ждали встречи с вами. Боже мой, что происходит! Какое счастье вас сегодня видеть и знать, что в зале собрались мои любимые и родные люди. Мои зрители, только мои. Я никому вас не отдам", – сказала певица.

Отметим, что на концерте прозвучали песни на украинском языке (Розкажи мені, Мрій про мене, мрій) в исполнении певицы.

"Полный зал! Солдаут! Вся Украина сегодня в Одессе. Как я счастлива провести этот вечер с вами. Мы готовы, начинаем", - написала Лорак в Instagram. В ответ в ее комментариях забурлили приглашениями в "ДНР" и "ЛНР" а фанаты назвали украинцев "фашистами".

Ани Лорак / instagram.com/anilorak/

"А в России все однако", "Настоящий талантище, голос обаяние грация, не чета этим поющим трусам типа Ло", "Не понял. Там же одни бандеровцы и националисты. Зачем перед ними петь. Что это за глупость", "Как ее пустили туда?", "Вся Украина это сколько? 30 млн? Не надо выдавать желаемое за действительное", "Забирай своих фанатов и назад в Рашку п***те. Предателей нигде не любят", "Як приємно Кароліна вас бачити в Україні! З нетерпінням чекаю що у вас будуть концерти і на західній Україні Дуже люблю вас!", "Для фашистов петь будете?! А на Донбасс слабо приехать, на передовую?!", - пишут ей в комментариях.

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