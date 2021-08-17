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"Там же одни бандеровцы": Ани Лорак выступила в Украине впервые за семь лет

17 августа 2021, 13:08

Скандальная Ани Лорак провела свой сольный концерт в Одессе, и получила от фанатов приглашение на концерт в "ЛДНР".

Ани Лорак
Ани Лорак / instagram.com/anilorak/

Вечером 16 августа в Одессе прошел концерт Ани Лорак, которая не давала официальных сольных концертов в Украине около 7 лет. Певица жила и работала в России после того, как РФ аннексировала Крым и ввела войска на Донбасс. Она продолжала гастролировать в России, и концерты в Украине начали срывать из-за этого.

После того, как Ани Лорак несколько раз тайно приезжала в Украину, в 2021 году она решила официально организовать концерт - в клубе Итака.

На концерте не было масштабных инцидентов, а певица выступила с речью на сцене.

"Как долго мы ждали встречи с вами. Боже мой, что происходит! Какое счастье вас сегодня видеть и знать, что в зале собрались мои любимые и родные люди. Мои зрители, только мои. Я никому вас не отдам", – сказала певица.

Отметим, что на концерте прозвучали песни на украинском языке (Розкажи мені, Мрій про мене, мрій) в исполнении певицы.

"Полный зал! Солдаут! Вся Украина сегодня в Одессе. Как я счастлива провести этот вечер с вами. Мы готовы, начинаем", - написала Лорак в Instagram. В ответ в ее комментариях забурлили приглашениями в "ДНР" и "ЛНР" а фанаты назвали украинцев "фашистами".

Ани Лорак
Ани Лорак / instagram.com/anilorak/

"А в России все однако", "Настоящий талантище, голос обаяние грация, не чета этим поющим трусам типа Ло", "Не понял. Там же одни бандеровцы и националисты. Зачем перед ними петь. Что это за глупость", "Как ее пустили туда?", "Вся Украина это сколько? 30 млн? Не надо выдавать желаемое за действительное", "Забирай своих фанатов и назад в Рашку п***те. Предателей нигде не любят", "Як приємно Кароліна вас бачити в Україні! З нетерпінням чекаю що у вас будуть концерти і на західній Україні Дуже люблю вас!", "Для фашистов петь будете?! А на Донбасс слабо приехать, на передовую?!", - пишут ей в комментариях.

Скандал с Ани Лорак из-за гастролей в России - что известно

  • Последние семь лет Лорак с дочкой живет в России и активно там гастролирует.
  • Ани Лорак после вторжения России в Украину гастролировала по стране-агрессору и одновременно давала концерты во Дворце "Украина".
  • Однако, обоим народам угодить не удалось - в Украине ее забрасывали камнями и сырыми яйцами, а в России – внесли в "черный список", ограничив участие в новогодних корпоративах.
  • После этого Али Лорак выбрала место звезды российского шоу-бизнеса, и уехала из Украины, став гостьей всех российских фестивалей и церемоний награждений.
  • В 2016 году Лорак и Повалий спели на 23 февраля для российских действующих солдат.
  • С 2017 года Лорак начала тайно летать в Украину для "частных" выступлений и корпоративов.
  • Летом 2021 года Лорак приехала в Киев, и заявила, что записывает песню на украинском языке, и намекнула на альбом.
  • После этого она объявила о концертной программе, и выступлении в клубе Итака в Одессе.
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