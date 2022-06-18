Верка Сердючка стала звездой анекдота про Макрона, Шольца и Драги

Украинская звезда идеально вписалась в фотографию европейских лидеров, которая уже успела стать мемом.
Украинский музыкант Андрей Данилко, который делит со своим сценическим альтер-эго, певицей Веркой Сердючкой, страницы в социальных сетях, показал забавную фотожабу с ее участием, которая недавно стала гулять по Сети.
Интернет буквально взорвался коллажами и мемами, которые были созданы по мотивам снимков, выполненных во время поездки в Киев канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги.
Героиней одной из смешных картинок стала Верка Сердючка, которая по сценической легендой до музыкальной карьеры была проводницей УЗ. Фотография, на которой Шольц, Макрон и Драги едут в одном вагоне, напомнила начало целой серии народных анекдотов, что начинаются со слов вроде: "Едут как-то немец, француз и итальянец".
Такая же подпись появилась и на снимке европейский лидеров. Правда теперь к ним присоединилась харизматичная Вера, которая, похоже, немало этому удивилась.
Позже Данилко убрал эту картинку со своей страницы в Instagram.
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Визит Макрона, Шольца и Драги в Украину - о чем заявили политики
В четверг, 16 июня, в столицу Украины прибыли лидеры четырех европейских стран - президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис.
Во время визита президент Франции Эммануэль Макрон пообещал не принуждать Украину к мирным переговорам с Россией.
Также Макрон заявил что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленное предоставление статуса кандидата на вступление в Евросоюз для Украины.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц после визита в Киев заявил, что "мир под диктовку" на условиях, навязанных Россией в одностороннем порядке, невозможен. При этом Шольц назвал ожидания Кремля, что РФ удастся захватить часть украинских территорий и затем дождаться изменений с течением времени, "иллюзией Путина".
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